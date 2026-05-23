  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو برگزار شد

جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو برگزار شد

جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، با هدف بررسی موانع موجود و هماهنگی میان‌دستگاهی برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمتی دارو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی، روز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵، با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، معاونین وزارتخانه و نمایندگان انجمن‌ها و سندیکاهای حوزه دارو و تجهیزات برگزار شد.

در این نشست که با هدف هم‌افزایی و رفع چالش‌های جاری حوزه سلامت تشکیل شده بود، نمایندگان ارشد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی نیز حضور داشتند تا گره‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط بازگشایی شود.

ظفرقندی در این نشست ضمن تأکید بر حساسیت تأمین به‌موقع دارو، خواستار پیگیری جدی و مستمر تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط شد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم را برای رفع موانع موجود انجام دهند.

بر اساس این گزارش، تداوم ثبات در بازار دارو و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود دارویی یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، نیازمند همکاری و هم‌افزایی فرابخشی است. از این رو، مقرر شد تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیند تأمین و توزیع، با هماهنگی کامل نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند تا دغدغه‌های این حوزه به حداقل ممکن برسد.

کد مطلب 6838685
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها