جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی، روز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵، با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، معاونین وزارتخانه و نمایندگان انجمن‌ها و سندیکاهای حوزه دارو و تجهیزات برگزار شد.

در این نشست که با هدف هم‌افزایی و رفع چالش‌های جاری حوزه سلامت تشکیل شده بود، نمایندگان ارشد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی نیز حضور داشتند تا گره‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط بازگشایی شود.

ظفرقندی در این نشست ضمن تأکید بر حساسیت تأمین به‌موقع دارو، خواستار پیگیری جدی و مستمر تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط شد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم را برای رفع موانع موجود انجام دهند.

بر اساس این گزارش، تداوم ثبات در بازار دارو و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود دارویی یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، نیازمند همکاری و هم‌افزایی فرابخشی است. از این رو، مقرر شد تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیند تأمین و توزیع، با هماهنگی کامل نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند تا دغدغه‌های این حوزه به حداقل ممکن برسد.