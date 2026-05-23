کاهش ۲۲ درصدی جرایم خشن و سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری با تشریح کارنامه قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص در سال ۱۴۰۴ اظهارکرد: خوشبختانه با اقدامات قاطع و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، سال گذشته شاهد روند نزولی چشمگیری در دو حوزه مهم جرایم بودیم.

عسگری با اشاره به آمار جرایم مصادیق خشونت و درگیری تصریح کرد: در حالی که تعداد پرونده‌های این حوزه در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۹ هزار و ۹۲۴ فقره بود، این آمار در پایان سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۲ درصدی به ۲۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسید.

دادستان مرکز استان قزوین از روند مشابه در حوزه سرقت نیز خبر داد و گفت: آمار سرقت‌ها نیز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش ۲۲ درصدی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که از ۱۹ هزار و ۹۶۲ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ هزار و ۶۵۹ فقره در سال گذشته رسیدیم.

وی در تشریح عوامل این موفقیت، با اشاره به همکاری مؤثر فراجا اظهار داشت: در سایه اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص شناسایی، کنترل و نظارت بر سارقان و مجرمان سابقه‌دار و بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل هوشمند، تحرکات مجرمان حرفه‌ای به‌طور مستمر رصد و مهار شد. این رویکرد هوشمند، ضریب دقت در رصد مجرمان را بالا برد و عملاً عرصه را بر فعالیت‌های مجرمانه تنگ کرد.

عسگری با تأکید بر نقش هماهنگی‌های قضایی افزود: در کنار این تلاش‌ها، همکاری و نظارت مؤثر دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی در سراسر استان و تشکیل منظم جلسات قرارگاه، بستر حقوقی و عملیاتی منسجمی را فراهم ساخت تا توانستیم با برخوردی قاطع و پیشگیرانه، آمار جرایم خشن و سرقت را ۲۲ درصد کاهش دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان بر تداوم این هماهنگی و به‌کارگیری ظرفیت‌های نوین نظارتی و اطلاعاتی برای تثبیت و ارتقای امنیت در سال جاری تأکید کرد.