به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از روستای بازارده، با اشاره به تخریب پل و آببند آبیاری این منطقه بر اثر طغیان آب، گفت: این سازه آبی که وظیفه تأمین آب حدود هزار هکتار از اراضی منطقه کیسم را بر عهده داشت، در جریان سیلاب اخیر دچار آسیب جدی شد.
وی با قدردانی از تلاشهای جهادی دستگاههای اجرایی افزود: در این چند روز، راهداری آستانهاشرفیه، راهداری استان گیلان، آب منطقهای شهرستان و استان با جدیت پای کار بودند و خوشبختانه امروز شاهد اتمام تقریباً کامل عملیات ترمیم موقت این آببند هستیم.
نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر با تأکید بر اینکه این اقدام تنها یک راهکار موقت برای عبور از بحران فصل زراعی است، تصریح کرد: لازم است در اسرع وقت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، بهویژه ماده ۴۳ قانون تأمین مالی زیرساختها، نسبت به انتخاب مشاور و پیمانکار اقدام شود تا پس از فصل برداشت برنج، سازهای اصلی، اصولی و پایدار در این محل احداث شود.
نجفی ادامه داد: اگر این اقدامات از همین حالا آغاز نشود و منتظر پایان فصل زراعی بمانیم، عملاً یک سال اجرایی را از دست خواهیم داد.
وی گفت: بنابراین لازم است هماکنون مراحل اخذ مشاور، تأمین اعتبار و آمادهسازی مقدمات آغاز شود تا به محض فروکش کردن آب، اجرای سازه جدید در کوتاهترین زمان ممکن شروع شود.
