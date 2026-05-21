ویشکایی: پل تخریب شده روستای بازارده به صورت موقت در حال بازسازی است

محمدعلی ویشکایی در حاشیه حضور در روستای بازارده لاهیجان و بازدید از پل تخریب شده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این پل نقش حیاتی در دسترسی کشاورزان به آب زراعی و تأمین آب حدود ۹۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی روستای کیسم ایفا می‌کند.

وی افزود: با اقدام به‌موقع مدیران محلی و مردم، به ویژه ادارات آبیاری و راهداری شهرستان آستانه اشرفیه که بخش اعظم تأمین آب برای این روستا بر عهده آنهاست، اقدامات اولیه برای بازسازی موقت این پل آغاز شده است.

ستاد بحران کشور در جریان حادثه قرار گرفت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به اینکه ستاد بحران کشور در جریان این حادثه قرار گرفته است، گفت: با گزارش اولیه این حادثه از سوی فرمانداری شهرستان به ستاد بحران استان، این موضوع به کشور ارائه شد. پس از ارزیابی کامل خسارت و نظر کارشناسان، اقدامات لازم برای بازسازی مجدد پل اعلام خواهد شد.

ویشکایی از فعالیت جهادی مردم محلی و نیروهای اجرایی قدردانی کرد و افزود: بازسازی موقت پل تا پایان امروز به اتمام خواهد رسید.

وی با اشاره به برآورد خسارت اولیه، گفت: خسارت‌های وارده حدود ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است که پس از مطالعه و ارزیابی نهایی، در جلسه ستاد بحران استان با حضور استاندار بررسی می‌شود.