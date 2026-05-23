به گزارش خبرگزاری مهر، علی ذوالقدری گفت: اداره اوقاف شهرستان خدابنده با اتخاذ رویکردی نوآورانه در مدیریت منابع با هدف استفاده از وقف به عنوان نقطه قوت شهرستان خدابنده ، اجرای برنامه‌ای جامع برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده است که طیف گسترده‌ای از پروژه‌های کوچک تا مقیاس بزرگ را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح های سرمایه گذاری و تولید با هدف کاهش هزینه‌های جاری، رفع ناترازی انرژی و بیش از همه برای توسعه مستمر درآمدهای موقوفات جهت اجرای بهتر و موثرتر نیات واقفین در حال اجراست، افزود: در همین راستا، از سال گذشته تاکنون، دو نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی با مجموع ظرفیت ۴۰ کیلووات از محل درآمدهای موقوفه شاخص حضرت قیدارنبی (ع) به شبکه برق شهرستان خدابنده اضافه شده است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان خدابنده گفت: نخستین نیروگاه با ظرفیت ۲۰ کیلووات و اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ در پشت‌بام ساختمان اداری با حضور فرماندار و مدیرکل اوقاف افتتاح شد و دومین نیروگاه نیز با همان ظرفیت و اعتبار، در پشت‌بام ساختمان تاسیسات قیدارنبی (ع) در مرحله نهایی افتتاح قرار دارد.

ذوالقدری افزود: این مسیر با پروژه‌های کوچک آغاز شده اما چشم‌انداز ما بسیار فراتر است. در حال حاضر، سومین نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات در پشت‌بام یک ساختمان تجاری وقفی دیگر در مرحله اخذ مجوز قرار دارد. اما نقطه عطف این برنامه، اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی بزرگ‌مقیاس با ظرفیت ۱ مگاوات (۱۰۲۴ کیلووات) در اراضی وقفی شهرستان (روبروی دانشگاه آزاد) است.

وی افزود: این پروژه بزرگ ۱ مگاواتی با پیش‌بینی اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای موقوفات و بدون هیچ گونه تامین مالی از محل دیگر ، در مرحله اخذ مجوز قرار دارد و زمین مورد نیاز آن نیز در تامین شده است. ما با این رویکرد، قصد داریم انرژی پاک را به موتور محرک توسعه خیر و برکت در شهرستان تبدیل کرده و درآمدهای آن را نیز در راستای نیات واقفین در همین شهرستان صرف کنیم

رئیس اداره اوقاف شهرستان خدابنده گفت : تعمیر و توسعه بقعه حضرت قیدار نبی (ع) ، تامین هزینه تحصیلی طلاب و کمک به نیازمندان و عموم مردم ، سه نیت موقوفه شاخص قیدارنبی (ع) بعنوان بزرگترین و قدیمی ترین موقوفه درآمددار استان زنجان با استفاده از درآمدهای وقفی در حال اجرا است.