به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیه‌ای، ضمن گرامیداشت این روز، آن را نماد مقاومت و وحدت ملت ایران خواند و بر آمادگی ارتش برای مقابله با هرگونه تجاز دشمنان تأکید کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُرْکمْ وَ یثَبِّتْ أَقْدامَکمْ»

سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان، تجلی اراده الهی، نماد وحدت ملی و مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمنان است؛ روزی سترگ که در تاریخ پرافتخار سرزمین ایران به‌عنوان نقطه عطفی تعیین‌کننده در اهتزاز پرچم عزت، استقلال و اقتدار ملی به ثبت رسید و جلوه‌ای ماندگار از یاری خداوند متعال به مجاهدان راه حق را به نمایش گذاشت.

فتح خرمشهر، ثمره ایمان راسخ، مجاهدت خالصانه و ایثار بی‌بدیل فرزندان این مرز و بوم بود که با تبعیت از رهبری الهی حضرت امام خمینی (ره) و با اتکا به قدرت لایزال الهی، توانستند معادلات دشمن را برهم زده و مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به رخ جهانیان کشند.

ملت شریف و نیروهای مسلح ایران، به ویژه ارتش غیور و سرافراز جمهوری اسلامی ایران، امروز نیز در پرتو همان روحیه جهادی و با بهره‌گیری از تجارب گرانسنگ دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی و ناجوانمردانه ۱۲ و ۴۰ روزه، در راستای تدابیر رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا(مدظله العالی) برای مقابله با دشمنان، آماده و هوشیار است. بی‌تردید، استمرار مسیر افتخار، عزت و استقلال مرهون مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و خون پاک شهدای گرانقدر، به‌ویژه قائد شهید ملت، رهبر شهید انقلاب اسلامی(اعلی الله مقامه) و سید الشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی است که با نثار جان خویش، مسیر عزت و مقاومت را برای آیندگان هموار ساختند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آرمان‌های رهبران کبیر و شهید و تحت فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، با عزمی راسخ و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، خود را برای مقابله قاطع و همه‌جانبه با هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان آماده نموده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت سوم خرداد و نام و یاد خرمشهر قهرمان، یاد و خاطره تمامی شهیدان، ایثارگران و رزمندگان پرافتخار را ارج نهاده و بر تداوم راه نورانی آنان در مسیر صیانت از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند.