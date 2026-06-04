وحدت ملی رمز اقتدار و آینده روشن ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد الماسی در آیین بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان پاوه، با تجلیل از حضور پرشور و حماسی مرزداران غیور در این مراسم اظهار کرد: این حضور منسجم و آگاهانه، نشاندهنده ارادت عمیق قشرهای مختلف جامعه به جایگاه والای معمار کبیر انقلاب اسلامی و پایبندی آنان به اصول نظام است. چهاردهم خرداد نهتنها سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب، بلکه با آغاز هدایت مقام معظم رهبری، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
فرماندار پاوه با تبیین دستاوردهای کشور در دهههای اخیر تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با طی مسیر افتخارآمیز خود و ایستادگی در برابر چالشها و تحولات پیچیده جهانی، امروز به رتبه و جایگاهی رسیده که اقتدار آن بیش از پیش نمایان شده است. امروزه ایران اسلامی با ایستادگی در برابر استکبار به یک بازیگر بیبدیل در معادلات منطقهای و بینالمللی تبدیل شده و بسیاری از تحولات راهبردی بدون نقشآفرینی کشورمان قابل تحقق نیست.
وی با اشاره به شکست راهبردهای ضدایرانی دشمنان به خبرنگار مهر گفت: محاسبات نادرست مستکبران و اقدامات مکرر آنها علیه منافع ملی، همواره با سد محکم حمایتهای مردمی روبرو شده است. این پشتوانه بیدریغ، رمز اصلی ادامه اقتدار و موفقیت کشور بوده و آگاهی ملت نسبت به توطئهها، فرصت رشد و تقویت روزافزون جایگاه میهن را در عرصههای مختلف فراهم کرده است.
الماسی وحدت، برادری و همدلی را ضرورت اساسی جامعه امروز عنوان کرد و افزود: با وجود تفاوت در نظرات و سلیقهها، حفظ انسجام ملی راه اصلی رسیدن به افقهای روشن برای ایران اسلامی است و بدون شک آیندهای درخشان در انتظار این ملت، بهویژه نسل جوان و آیندهساز کشور خواهد بود.
فرماندار پاوه در پایان این مراسم خاطرنشان کرد: مرزنشینان پاوهای همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی بودهاند و امروز نیز با تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب، عزم راسخ خود را در مسیر ناامید کردن دشمنان و پیشرفت کشور به نمایش گذاشتند.
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