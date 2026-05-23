گفتگوهای تلفنی عراقچی با همتایان قطری و مصری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، درباره موضوعات روند آخرین تلاش ها و ابتکارات دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه دائمی جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علی ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.