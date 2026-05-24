به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر پادشاهی قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در یک تماس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبران منطقه ای و بین المللی شرکت کرده است.

این بیانیه افزود که در این تماس تلفنی، تحولات منطقه در سایه چالش های امنیتی و سیاسی فزاینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امیر قطر در این تماس تلفنی بر اهمیت افزایش هماهنگی بین کشورهای ذیربط برای تقویت ثبات تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که دستیابی به راهکارهای دیپلماتیک بهترین راه برای حل بحران ها است.