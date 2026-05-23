الگوی کشت کشاورزی لرستان باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جلسه حفاظت از منابع آب لرستان با اشاره به شرایط حساس منابع آبی و ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، اظهار داشت: اصلاح الگوی کشت، ضرورت امروز کشاورزی استان است و بدون اجرای آن، پایداری تولید و حفظ منابع پایه با چالش جدی مواجه خواهد شد.

الگوی کشت لرستان باید اصلاح شود

وی با بیان اینکه عوامل طبیعی و انسانی در بروز این شرایط تأثیرگذارند، افزود: تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، کمبود منابع آب زیرزمینی و همچنین عوامل انسانی نظیر برداشت بیش از حد از چاه‌ها و رودخانه‌ها، فشار مضاعفی بر منابع آبی استان وارد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: الگوی کشت فعلی دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست و اصلاح آن باید به یک برنامه عملی، منسجم و مستمر در سطح استان تبدیل شود.

صیادی، گفت: اصلاح الگوی کشت به معنای تنظیم نوع، مقدار و زمان کاشت محصولات به‌گونه‌ای است که مصرف آب کاهش یابد، سودآوری کشاورزان افزایش پیدا کند، پایداری منابع خاک و آب حفظ شود و امنیت غذایی استان نیز تقویت شود.

تغییر تاریخ کاشت برخی محصولات

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب، بیان داشت: برای نخستین‌بار، طرح پایلوت کشت نخود در شهرستان دلفان در راستای رعایت اصل تناوب، تغییر تاریخ کاشت از بهار به پاییز و استفاده از آب سبز باران اجرا شد. همچنین بیش از هزار رول نوار تیپ به‌صورت رایگان برای توسعه روش‌های نوین آبیاری و کاهش مصرف آب توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تغییر تاریخ کاشت برخی محصولات از جمله سیب‌زمینی برای استفاده بهتر از نزولات جوی در سطح هزار هکتار، کاشت ۱۰۰ درصدی پیاز استان به‌صورت نشایی، اجرای کانال‌های آب‌بر به طول ۳۷ کیلومتر و برگزاری آموزش‌های تخصصی با موضوعاتی همچون کشت گیاهان علوفه کم آب‌بر، رعایت تناوب زراعی، کشاورزی حفاظتی و ترویج سامانه‌های نوین آبیاری، از جمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر دنبال شده است.

مدیریت آب در کشاورزی یک الزام است

صیادی با تأکید بر ضرورت همراهی کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی در این مسیر، تصریح کرد: مدیریت آب در کشاورزی، یک انتخاب نیست؛ بلکه یک الزام راهبردی است. اگر امروز به‌صورت علمی و دقیق در اصلاح الگوی کشت و بهینه‌سازی مصرف آب اقدام نکنیم، در آینده با هزینه‌های بسیار سنگین‌تری در تولید و امنیت غذایی روبه‌رو خواهیم شد.

وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تمام ظرفیت کارشناسی و اجرایی خود آماده است تا در کنار کشاورزان، مسیر گذار به کشاورزی پایدار، کم آب‌بر و اقتصادی را هموار کند. این مسیر نیازمند هم‌افزایی، آموزش، حمایت و تصمیم‌گیری‌های دقیق و آینده‌نگرانه است.