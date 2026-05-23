به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی، با تشریح گزارش عملیاتی این معاونت از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه لغایت اول خرداد ۱۴۰۵، اظهار داشت: طی ۵ روز گذشته، تیم‌های عملیاتی این استان به ۲۴ مورد حادثه اعزام شدند که در مجموع ۶۴ نفر در این حوادث دچار آسیب‌دیدگی شده و تحت خدمات امدادی قرار گرفتند.

وی با تفکیک نوع حوادث به‌وقوع پیوسته افزود: بیشترین فراوانی مأموریت‌ها مربوط به مراجعات حضوری با ۹ مورد، حوادث ترافیکی با ۷ مورد و عملیات‌های تخصصی در کوهستان با ۶ مورد بوده است. همچنین امدادگران در این بازه زمانی به ۲ مورد فوریت‌های پزشکی، ۲ مورد مفقودی، یک مورد آوار و یک مورد تجمعات انبوه نیز رسیدگی کرده‌اند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران در خصوص وضعیت مصدومان تصریح کرد: از مجموع ۵۷ مصدوم این حوادث، ۴۱ نفر به‌صورت سرپایی توسط عوامل هلال‌احمر درمان شده و ۱۲ مصدوم نیز جهت تکمیل فرایند درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند. متأسفانه در این مأموریت‌ها یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

رضایی با اشاره به توان عملیاتی به‌کارگیری شده در این ایام خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها با حضور ۱۱۸ نیروی عملیاتی در قالب ۳۴ تیم تخصصی به سرانجام رسید. همچنین در راستای سرعت‌بخشی به امدادرسانی، ۱۹ دستگاه آمبولانس و ۴ دستگاه خودروی عملیاتی در مأموریت‌های مذکور به‌کارگیری شده است.