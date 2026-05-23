۱۸ تن روغن و برنج احتکاری در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری در تشریح نتایج اقدامات و کشفیات پلیس امنیت اقتصادی استان قم اظهار کرد: در پی اقدامات مأموران، یک انبار احتکار کالاهای اساسی شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در این عملیات، حدود ۱۶ تن روغن خوراکی و ۲ تن برنج کشف شد که ارزش تقریبی آن‌ها بنا بر نظر کارشناسان، ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.



وی افزود: در این رابطه یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.