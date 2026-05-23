به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی عضو هیئت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری در گفتوگویی با ابراز وفاداری به مسیر ولایت، خطاب به حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما اطاعت از شما را بر خود واجب میدانیم و شما را شرعاً ولیامر خود میشناسیم و همانگونه که نسبت به پدر بزرگوارتان، پدر امت اسلامی، بارها اعلام کرده بودیم که مطیع فرمانهای ایشان هستیم، به حضرتعالی نیز عرض میکنیم که شما را واجبالاطاعه میدانیم.
وی با اشاره به مبانی فقهی و اعتقادی این تبعیت افزود: ما در تمامی عرصهها، هر آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی امر بفرمایند را به عنوان دستوری که از یک ولیامر شرعی و نایب مطلق امام زمان(عج) صادر شده، مطاع دانسته و فرمان ایشان را فرمان امام عصر(عج) میدانیم.
آیتالله اراکی با استناد به روایات اسلامی همچون روایت «الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»، نافرمانی از دستورات ولیامر را همتراز با سرپیچی از امر ائمه اطهار(ع) و امام زمان(عج) دانست و بیان داشت: طبق روایت «الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» کسی که امر و فرمان ولی امر خود را رد کند یا از آن اطاعت نکند، در واقع از امر امام زمان(عج) سرپیچی کرده است که عاقبتی جز خسران و نابودی نتیجه دیگری برای او نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: ما امر و فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی را همچون امر سیدالشهدا، حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه هدی(ع) بر خود نافذ و واجب میدانیم.
قم- عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ضمن اعلام تبعیت کامل از حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، جایگاه ایشان را به عنوان ولیامر شرعی و واجبالاطاعه مورد تأکید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی عضو هیئت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری در گفتوگویی با ابراز وفاداری به مسیر ولایت، خطاب به حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما اطاعت از شما را بر خود واجب میدانیم و شما را شرعاً ولیامر خود میشناسیم و همانگونه که نسبت به پدر بزرگوارتان، پدر امت اسلامی، بارها اعلام کرده بودیم که مطیع فرمانهای ایشان هستیم، به حضرتعالی نیز عرض میکنیم که شما را واجبالاطاعه میدانیم.
نظر شما