۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

دستگیری سارقان مسلح در خاش

خاش - فرمانده انتظامی شهرستان خاش از دستگیری سه سارق مسلح و توقیف یک دستگاه خودروی سواری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سه سارق مسلح در خاش خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در سطح حوزه استحفاظی شهرستان خاش، شناسایی و انهدام باند سارقان مسلح در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش گفت: با اقدامات فنی سارقان مسلح شناسایی و در اقدامی ضربتی این باند حرفه‌ای منهدم و سه سارق مسلح دستگیر شدند.

وی ادامه داد: یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه از آنها کشف و یک دستگاه خودوری پژو که با آن مبادرت به سرقت می کردند نیز توقیف شد.

نورا بیان کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس جهت شناسایی همدستان و کشف سرقتهای صورت گرفته توسط این سارقان ادامه دارد؛ از شهروندان درخواست می شود هرگونه موارد مشکوکی را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

