دستگیری سارقان مسلح در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سه سارق مسلح در خاش خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در سطح حوزه استحفاظی شهرستان خاش، شناسایی و انهدام باند سارقان مسلح در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش گفت: با اقدامات فنی سارقان مسلح شناسایی و در اقدامی ضربتی این باند حرفه‌ای منهدم و سه سارق مسلح دستگیر شدند.

وی ادامه داد: یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه از آنها کشف و یک دستگاه خودوری پژو که با آن مبادرت به سرقت می کردند نیز توقیف شد.

نورا بیان کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس جهت شناسایی همدستان و کشف سرقتهای صورت گرفته توسط این سارقان ادامه دارد؛ از شهروندان درخواست می شود هرگونه موارد مشکوکی را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.