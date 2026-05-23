پزشک قلابی در دام پلیس آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی گفت: در پی تحقیقات پلیسی و انجام اقدامات اطلاعاتی، ماموران پلیس از فعالیت یک پزشک بدون مجوز در این شهرستان باخبر شدند.

وی افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس، مطب این فرد که با طبابت غیر قانونی و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سلامت و جان افراد جامعه و شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود، شناسایی شد و بلافاصله در هماهنگی با دستگاه قضائی، تیمی از ماموران پلیس اداره اماکن عمومی و کارشناس شبکه بهداشت، به آدرس مورد نظر اعزام شدند.

شیخی اظهار کرد: در زمان حضور تیم اعزامی در محل، مشاهده شد که درمطب اعلامی به صورت غیرقانونی خدمات دندان پزشکی و زیبایی صورت توسط متصدی مطب انجام و هیچ گونه مدرک پزشک معتبری برای ارائه ندارد.

این مقام انتظامی اظهار کرد: از این محل تعدادی وسایل تخصصی دندانپزشکی کشف و محل فعالیت بدون مجوز این فرد با دستور مقام قضائی پلمب و متصدی آن نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط معرفی شد.