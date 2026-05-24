دستگیری ۳۱ سارق و کشف ۵۶ فقره سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد از اجرای طرح ضربتی مبارزه با سرقت در این شهرستان و دستگیری ۳۱ سارق در یک هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با ناهنجاری‌ها، طرح مبارزه با جرایم سرقت با به‌کارگیری تمامی توان عملیاتی و امکانات قانونی پلیس شهرستان همدان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن این عملیات افزود: در نتیجه اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری ۳۱ سارق شدند که متهمان با هماهنگی مقام قضایی برای بازجویی به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهمان دستگیرشده در تحقیقات فنی و پلیسی، در مجموع به ۵۶ فقره انواع سرقت از جمله سرقت موتورسیکلت، خودرو، محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

سرهنگ طولابی‌نژاد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور فعال، اجازه نخواهد داد مجرمان و سارقان امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت مردم با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و ناامنی را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا نسبت به بررسی موضوع و برخورد با متخلفان در کوتاه‌ترین زمان اقدام شود.