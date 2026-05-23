هشدار جدی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به متخلفان حوزه سلامت

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیمات اخیر شورایعالی بیمه در خصوص خروج تجویزهای غیرمنطقی دارو از پوشش بیمه، اعلام کرد: تجویز داروهای خارج از پروتکلهای علمی و یا القای درمانهای غیرضروری که صرفاً جهت ایجاد گردش مالی انجام میشود، از مصادیق تخلفات صنفی به شمار میآید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان افزود: چنانچه پزشکان، کادر درمان یا داروخانهها با تبانی، هزینههای مالی مازاد به بیماران تحمیل نمایند، این عمل در حکم اخذ وجه اضافه بر تعرفه و گرانفروشی تلقی شده و متخلفان (بهصورت فردی یا مجتمع) تحت پیگرد قانونی کمیسیون ماده ۱۱ و شعب تخصصی تعزیرات حکومتی قرار خواهند گرفت.
وی با تأکید بر شرایط معیشتی مردم استان خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف صنفی در حوزههای بهداشت، درمان و دارو که منجر به تضییع حقوق بیماران شود، با قاطعیت برخورد خواهد شد.
عزیزی گفت: شهروندان گرامی میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف پزشکی، دارویی یا درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ جهت رسیدگی فوری گزارش کنند.
