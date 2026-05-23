  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

هشدار جدی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به متخلفان حوزه سلامت

هشدار جدی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به متخلفان حوزه سلامت

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌عالی بیمه در خصوص خروج تجویزهای غیرمنطقی دارو از پوشش بیمه، به متخلفان حوزه سلامت هشدار داد.

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌عالی بیمه در خصوص خروج تجویزهای غیرمنطقی دارو از پوشش بیمه، اعلام کرد: تجویز داروهای خارج از پروتکل‌های علمی و یا القای درمان‌های غیرضروری که صرفاً جهت ایجاد گردش مالی انجام می‌شود، از مصادیق تخلفات صنفی به شمار می‌آید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان افزود: چنانچه پزشکان، کادر درمان یا داروخانه‌ها با تبانی، هزینه‌های مالی مازاد به بیماران تحمیل نمایند، این عمل در حکم اخذ وجه اضافه بر تعرفه و گران‌فروشی تلقی شده و متخلفان (به‌صورت فردی یا مجتمع) تحت پیگرد قانونی کمیسیون ماده ۱۱ و شعب تخصصی تعزیرات حکومتی قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر شرایط معیشتی مردم استان خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف صنفی در حوزه‌های بهداشت، درمان و دارو که منجر به تضییع حقوق بیماران شود، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

عزیزی گفت: شهروندان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف پزشکی، دارویی یا درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ جهت رسیدگی فوری گزارش کنند.

کد مطلب 6838256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها