فرماندار گناوه: ایران اسلامی به الگوی جهانی مقاومت تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تبریک سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، با اشاره به جایگاه تمدنی جمهوری اسلامی در عصر حاضر اظهار کرد: پیروزی در جنگ تحمیلی سوم و رمز غلبه ما بر دشمن در جنگهای ترکیبی، اتحادِ مثلثِ مردم، نیروهای مسلح و دولت تحت هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و ملت ما این را به تجربه آموخته است.
فرماندار گناوه افزود: امروز دشمن که از ضربه نظامی به ایران اسلامی ناامید شده است ، تمام توان خود را برای ضربه زدن به این انسجام و اتحاد مقدس به کار گرفته است؛ لذا هوشیاری در حفظ یکپارچگی ملی، تکلیفی همگانی است.
ایران؛ الگوی جهانی مقاومت
نایبرئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به نفوذ پیام مقاومت و ایستادگی انقلاب اسلامی در جوامع دیگر افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به الگویی برای تمام کشورهای آزادیخواه جهان تبدیل شده است، نگاهی به کشور کوبا و ایستادگی تحسینبرانگیز آنان در برابر زیادهخواهیهای آمریکا، گواهی بر این مدعا است که آنان با تاسی به مدل مقاومت ایران، به این خودباوری رسیدهاند که در برابر قدرتهای پوشالی نباید سر خم کرد. این واقعیت را حتی تحلیلگرانِ جهان عرب نیز درک کردهاند و با مقایسه وضعیت ما با برخی رهبران منطقه، از رشادتهای ملت ایران تمجید میکنند.
فرماندار گناوه با اشاره به الگوهای ایستادگی در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ، نظامی است که جان میدهد اما باج نمیدهد. شهادتِ جانسوزِ رهبر شهید عزیزمان، الگوی تمامعیارِ ایستادگی براین اصول بود، شهادتِ ایشان برای ما یک امر مقدس و چراغ راه است تا با هر گرایش سیاسی، مسیرِ حقطلبی و کرنشناپذیری در برابر استکبار را فراموش نکنیم .
اسفندیاری تأکید کرد: این برهانِ قاطعِ ماست که اگر مقاومتِ ملت و درایت رهبری انقلاب اسلامی نبود، امروز هیچ کشوری جرأت ایستادگی در برابر استکبار را نداشت و کشورهای منطقه نیز دریافتهاند که تکیه بر قدرت پوشالی آمریکا سرابی بیش نیست و امنیتِ پایدار، تنها در سایه تعامل با قدرت اصیل ایران اسلامی تأمین میشود.
اسفندیاری با انتقاد از هرگونه حاشیهسازیهای سیاسی در شرایط فعلی کشور، تصریح کرد: اکنون زمان رقابتهای سیاسی نیست، امروز وقت آن است که همه جریانها و گروهها، با نگاهِ «ید واحده»، صیانت از کشور و پیشبرد اهداف نظام را در اولویت قرار دهند.
وی باتاکید بر ضرورت برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) گفت: شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تنها یک محور اقتصادی نیست؛ بلکه نقشه راهی برای انسجام ملی و الگویی برای تمامی مدیران است تا با اشراف بر اولویتها، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب حرکت کنند.
اسفندیاری با اشاره به برنامههای پیش رو در «دهه امامت و ولایت» گفت: تمام داشتههای ما مرهونِ ولایتمداری است، باید با نگاهی عمیق و برنامهریزی دقیق، مفاهیم متعالی ولایت را در جامعه گسترش دهیم و ثابت کنیم که به عنوان سربازان این امام و رهبر، تا پای جان بر عهد خود ایستادهایم.
تاکید بر توجه ویژه به حوزه جوانی جمعیت
نایبرئیس شورای فرهنگ عمومی گناوه در ادامه با تأکید بر اینکه «جوانی جمعیت» یک تکلیفِ حیاتی و امانتی بر دوش مسئولان است، گفت: ما در این حوزه صرفاً به شعار اکتفا نمیکنیم. آمارهای جمعیتی هشداردهنده است و اگر امروز با برنامههای عملیاتی و تسهیلگرانه اقدام نکنیم، با بحرانِ پیری جمعیت مواجه خواهیم شد.
فرماندار شهرستان گناوه یادآور شد: اگرچه مسائل اقتصادی در موضوع جمعیت نقش دارد، اما تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که رفاهِ صرف، درمان این معضل نیست؛ بلکه باید با تکیه بر عزم جوانان و حمایتهای دولت، مسیر تشکیل زندگی سالم را هموار کرد تا دغدغهی رهبر معظم انقلاب و مشکلات جامعه در این زمینه مرتفع شود.
ارائه گزارش تخصیص اعتباراتِ تملک داراییها توسط ادارات
اسفندیاری در بخش پایانی سخنان خود خطاب به ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید کرد: در اولین فرصت طی مکاتبهای رسمی، از تمامی دستگاههای اجرایی میخواهیم گزارش تخصیص اعتباراتِ تملک داراییهای خود را به تفکیک ارائه کنند. هدف ما از این اقدام، شفافسازیِ عملکردِ دستگاههاست تا بر اساس شاخصهای دقیقِ جذب و هزینه، اولویتبندی اعتبارات سال جدید را بهگونهای تعریف کنیم که بیشترین بهرهوری برای مردم شهرستان حاصل شود.
