به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و شهدای اخیر و امام شهید امت، اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا و ایثار رزمندگان اسلام است.

امام جمعه گناوه با تسلیت ایام اسارت اهل بیت (ع) و سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، افزود: امیدواریم به برکت اهل بیت (ع) و خون مطهر شهدا، ملت ایران همواره مشمول عنایات الهی بوده و در همه عرصه‌ها سربلند و پیروز باشد.

وحدت، عامل ناکامی دشمنان

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز کشور در شرایط حساس و جنگ نامتقارن قرار دارد و آنچه می‌تواند ایران اسلامی را از این مقطع حساس و پیچ تاریخی عبور دهد، وحدت، انسجام و همدلی است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: دشمنان با محاسبات خود تصور می‌کردند می‌توانند با حمله به ایران اسلامی در مدت کوتاهی به اهدافشان دست پیدا کنند اما آنچه این محاسبات را بر هم زد، وحدت ملت ایران و همراهی مردم با نظام اسلامی و مسئولان بود.

وی ادامه داد: آنچه تا کنونی رمز پیروزی ایران اسلامی در برابر جبهه کفر بوده همین وحدت و انسجام مردم و مسئولان بوده است که باعث شد بتوان در برابر دشمنان مقاومت کرد و همین این که امروز دشمن نتوانسته به اهداف خود دست یابد به معنای شکست آنها است.

وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری و تاکید دوباره ایشان بر حفظ وحدت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ اتحاد و انسجام تأکید دارند و همه جریان‌ها، گروه‌ها و مسئولان و اقشار مختلف باید این فرمایشات را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین نیاز کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: هر سخن و اقدامی که موجب تضعیف اعتماد عمومی و خدشه به وحدت جامعه شود، در راستای منافع ملی نیست و امروز همه باید برای تقویت همدلی در جامعه تلاش کنند.

نقد باید منصفانه و در راستای منافع کشور باشد

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه نقد سازنده موجب پیشرفت کشور می‌شود، گفت: نقد منصفانه با تخریب و ایجاد بی‌اعتمادی تفاوت دارد و نباید به گونه‌ای سخن گفته شود که اعتماد مردم نسبت به مسئولان و خدمتگزاران نظام آسیب ببیند و ذهنیت آنها تغییر کند.

وی افزود: همه باید مراقب باشند که اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی در جامعه شکل نگیرد و وحدت ملی که بزرگ‌ترین سرمایه کشور است، حفظ شود.

وی با اشاره به تشییع میلیونی رهبر شهید امت گفت: این تشییع بی نظیر و وحدت بین دو ملت ایران و عراق و پیوند امت با امام خود، همه توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرد و این انسجام و اتحاد باید حفظ شود.

رشادت مردم جنوب در تاریخ ماندگار است

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش تاریخی مردم جنوب کشور در دفاع از ایران اظهار کرد: مردم این منطقه در طول تاریخ همواره در برابر استعمارگران ایستادگی کرده‌اند و با رشادت‌های خود از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند و دشمن را وادار به شکست کرده ند.

وی با اشاره به گوشه هایی ازتاریخ مقاومت مردم غیور جنوب کشور در برابر استعمارگران بیان کرد: این مردم امروز نیز همچون گذشته با روحیه مقاومت و ایثار در کنار نظام اسلامی ایستاده‌اند و این روحیه سرمایه ارزشمند کشور محسوب می‌شود و مردم این خطه از چابهار تا خورستان در برابر دشمنان ایستاده اند.

وی ادامه داد: امروز دشمن در برابر ایران اسلامی مستاصل و مجبور به زدن زیرساخت ها شده است و تصور می کند با این اقدامات می تواند به اهداف خود در تنگه هرمز برسد اما این خیال خامی بیش نبست و هرگز به هدف خود نخواهند رسید.

تقدیر از تلاش مسئولان در مدیریت امور کشور

رکنی حسینی با قدردانی از تلاش مسئولان برای اداره کشور در شرایط دشوار، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات، خدمات‌رسانی به مردم، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت امور کشور ادامه دارد که این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: وجود برخی مشکلات و نارسایی‌ها قابل انکار نیست و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود، اما این مسائل نباید بهانه‌ای برای تضعیف امید و همبستگی مردم باشد.

وی با تأکید بر ضرورت عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: همه باید با همدلی، وحدت و همکاری، کشور را در مسیر پیشرفت، اقتدار و عزت یاری کنیم و قطعا ملت ایران باحفظ وحدت و اتحاد و با هدایت های مقام معظم رهبری از این مقطع حساس نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی گفت: اربعین جلوه‌ای بزرگ از وحدت امت اسلامی است و باید با حفظ این سرمایه عظیم معنوی، زمینه حضور پرشور مردم در این مراسم فراهم شود.