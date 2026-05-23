به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و لامرد از فردا یکشنبه (۳ خرداد) بازگشایی می‌شوند.

بر اساس اعلام این سازمان، در راستای برنامه بازآفرینی صنعت هوایی کشور پس از جنگ و با توجه به تغییر شرایط و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و لامرد پس از انجام ارزیابی‌های امنیتی و ایمنی و همچنین بر مبنای مصوبات کمیته CMC سازمان هواپیمایی کشوری، مجدداً فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

طبق این اطلاعیه، تمامی شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای عادی خود را در این مسیرها برقرار کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تأکید کرد که هیچ محدودیت جدیدی در فضای هوایی کشور اعمال نشده و رویکرد این سازمان و سایر نهادهای متولی، بازگشایی تدریجی فضای هوایی و فرودگاه‌ها با هدف افزایش ایمن و امن پروازهای داخلی و بین‌المللی است.