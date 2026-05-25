مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت تدریجی فرودگاههای کشور به مدار خدمترسانی پس از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: تاکنون ۲۰ فرودگاه کشور بازگشایی و وارد فاز عملیاتی شدهاند.
وی افزود: فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی(ره)، مشهد، ارومیه، کرمانشاه، آبادان، شیراز، کرمان، رشت، یزد، زاهدان، گرگان، بیرجند، سبزوار و گلبهار در مدار فعالیت قرار گرفتهاند. همچنین فرودگاههای اهواز و ماهشهر نیز چند روز گذشته بازگشایی شدند؛ همچنین از ابتدای هفته جاری نیز سه فرودگاه اصفهان، اردبیل و لامرد بازگشایی شدند و فعالیت عملیاتی آنها آغاز شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برنامه بازگشایی سایر فرودگاههای کشور گفت: فرودگاه تبریز نیز ظرف چند روز آینده فعالیت خود را آغاز میکند. این فرودگاه در کنار فرودگاههای مهرآباد، مشهد و امام خمینی(ره) از مهمترین فرودگاههای کشور محسوب میشود و به حدود ۹ مقصد خارجی پرواز دارد.
اخوان بیان کرد: با همکاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سایر نهادهای مرتبط، بررسیهای کارشناسی، فنی، ایمنی و امنیتی برای راهاندازی مجدد فرودگاهها در حال انجام است و به محض تأیید کامل استانداردهای ایمنی و امنیتی، فرودگاهها به تدریج به چرخه فعالیت بازخواهند گشت.
بازگشت وجه بلیتهای لغوشده در دستور کار ایرلاینها
وی درباره وضعیت استرداد بلیت پروازهای لغوشده هم اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق وجوه مسافران عودت داده شده است یا طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری به آژانسها، اعتباراتی برای مسافران در نظر گرفته شده تا بتوانند از همان ایرلاین یا مرکز خرید بلیت، برای مسیرهای جدید اقدام کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تمامی این فرآیندها قابل بررسی و ارزیابی است.
برقراری پروازهای خارجی به مقاصد منطقهای و کشورهای همسایه
وی درباره ازسرگیری پروازهای خارجی گفت: هماکنون پروازهای خارجی به برخی مقاصد در حال انجام است که از جمله آنها میتوان به استانبول، مسقط، نجف، بغداد و باکو اشاره کرد؛ به طورکلی تعدادی دیگر از مقاصد خارجی نیز فعال شدهاند که عمدتاً در حوزه کشورهای همسایه قرار دارند و عملیات جابهجایی مسافران به این مسیرها در حال انجام است.
عملیات بازگشت حجاج از ۱۱ تا ۲۲ خرداد
اخوان در پایان با اشاره به برنامه بازگشت حجاج به کشور خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی بازگشت حجاج ایرانی از ۱۱ خردادماه آغاز میشود و این روند تا ۲۲ خرداد ادامه خواهد داشت.
