به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با حضور نمایندگان دستگاههای خدماترسان و مرتبط با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، همافزایی بین دستگاهها، شناسایی راهکارهای اجرایی برای کاهش هدررفت انرژی و همچنین برنامهریزی برای ترغیب و مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: در این نشست هر یک از دستگاهها گزارشی از اقدامات، ظرفیتها و چالشهای موجود ارائه کردند و بر ضرورت حرکت از اقدامات پراکنده به سمت برنامههای مشترک و اثربخش تأکید شد.
وی تاکید کرد: یکی از محورهای مهم این نشست ، طراحی مشوقهای مناسب برای صرفهجویی و تدوین یک برنامه و پویش مشترک استانی با مشارکت دستگاهها و همراهی مردم بود تا با اجرای اقدامات منسجم، زمینه کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی در بخشهای مختلف فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی همچنین با تأکید بر نقش مشارکتهای اجتماعی در تحقق اهداف بهرهوری گفت: ایجاد و تقویت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در حوزه انرژی ضروری است و ما از عموم شهروندان علاقهمند دعوت می کنیم در این زمینه فعالیت کنند.
وی گفت: این ادارهکل آمادگی دارد در مسیر دریافت مجوز و تسهیل فرآیندهای مربوط، همکاری لازم را به عمل آورد تا ظرفیت مردمی در کنار ظرفیت دستگاههای اجرایی فعال شود.
اکبری اضافه کرد: با توجه به تأکید استاندار محترم بر نقش آموزش و اقناعسازی در جامعه و گسترش فرهنگسازی برای مصرف صحیح انرژی در سطوح مختلف، تدوین و اجرای برنامههای متنوع مدیریت مصرف انرژی با محوریت آموزش و تغییر رفتار خانوارها، بهویژه از مسیر آموزش دانشآموزان، به عنوان یکی از محورهای اصلی دنبال خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: در نشستهای آتی، پیشنهادهای دستگاهها برای اجرای طرحها و پویشهای عملیاتی جلوگیری از هدررفت انرژی بررسی و برای اجرا در سطح استان تصمیمگیری می شود.
