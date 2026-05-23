به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا اقبال بهمنی شامگاه شنبه در اجتماع مردم انقلابی سنندج با قدردانی از حضور مستمر مردم این شهر در صحنه‌های حمایت از نظام اسلامی، اظهار کرد: مردم سنندج در ماه‌های گذشته با حضور گسترده خود، بار دیگر پایبندی‌شان به آرمان‌های انقلاب، اسلام و ولایت را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل در طول تاریخ اسلام افزود: هر زمان که پرچم دین الهی و حقیقت برافراشته شده، جریان‌های کفر، نفاق و شرک نیز برای مقابله با آن متحد شده‌اند. به گفته وی، همان‌گونه که در صدر اسلام مشرکان و منافقان علیه پیامبر اسلام(ص) صف‌آرایی کردند، امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی با تمام توان در برابر ملت ایران قرار گرفته‌اند.

خرمشهر جلوه‌ای از امداد الهی بود

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با یادآوری جنگ احزاب تصریح کرد: با وجود برتری ظاهری دشمنان در آن نبرد، نصرت الهی موجب پیروزی مسلمانان شد و امروز نیز ملت ایران با تکیه بر همان روحیه مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند.

ماموستا بهمنی در ادامه با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر بیان کرد: در آغاز جنگ تحمیلی، دشمنان تصور می‌کردند جمهوری اسلامی به سرعت سقوط خواهد کرد، اما ایمان رزمندگان و یاری خداوند معادلات آنان را بر هم زد و خرمشهر آزاد شد.

وی با اشاره به سخن تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، افزود: همان امداد الهی که در دوران دفاع مقدس حامی ملت ایران بود، امروز نیز پشتوانه انقلاب اسلامی است.

کردستان وفاداری خود را ثابت کرده است

وی همچنین با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش داشتند با فشار، تهدید و جنگ روانی مردم را از انقلاب جدا کنند، اما حضور همیشگی ملت در صحنه، تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش مردم استان در دفاع از انقلاب گفت: مردم کردستان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، وفاداری خود را به نظام ثابت کرده‌اند و شهدای بسیاری از اقوام و مذاهب مختلف تقدیم انقلاب شده است.

ماموستا بهمنی با اشاره به جنایت‌های گروهک‌های ضدانقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب اظهار داشت: دشمنان حتی علمای اهل سنت و ماموستاهای حامی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند و شماری از آنان را به شهادت رساندند.

وی با یادآوری ترور ماموستا علی جلالی‌زاده افزود: علمای کردستان در دشوارترین شرایط کنار مردم و انقلاب باقی ماندند و هزینه این ایستادگی را نیز پرداخت کردند.

وی همچنین به سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در آن سفر از طریقت‌های قادریه و نقشبندیه به عنوان دوستداران اهل بیت(ع) یاد کردند و همواره بر توجه به همه اقشار جامعه تأکید داشته‌اند.

ماموستا بهمنی در پایان تأکید کرد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب، تجدید بیعت با ولایت و ارزش‌های اسلامی است و ملت ایران مسیر عزت و مقاومت را با استواری ادامه خواهد داد.