ماموستا حسینی: وحدت مردم و روحانیت، دشمنان ایران اسلامی را مأیوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحسن حسینی شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی سنندج، با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، علما و مسئولان در صحنه‌های حمایت از نظام اسلامی، اظهار کرد: مردم کردستان در روزهای حساس و سرنوشت‌ساز همواره حضوری حماسی و اثرگذار داشته‌اند و بار دیگر وحدت و وفاداری خود به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به نقش علمای شیعه و سنی در حفظ وحدت و آرامش جامعه افزود: روحانیت اهل سنت و تشیع در کردستان همواره در کنار مردم و مدافع ارزش‌های اسلامی بوده‌اند و در همه عرصه‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند.

امام جمعه کامیاران ادامه داد: حضور ائمه جمعه، جماعات، علما و نهادهای مختلف در کنار مردم، نشان‌دهنده انسجام و همدلی موجود در استان کردستان است؛ موضوعی که همواره موجب ناامیدی دشمنان اسلام شده است.

ماموستا حسینی با تأکید بر روحیه مقاومت ملت ایران تصریح کرد: ملت ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و امروز اقتدار و عزت جمهوری اسلامی موجب شکست و رسوایی دشمنان شده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه رهبری در میان مردم، خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی با تبعیت از مقام معظم رهبری، همواره در صحنه حضور داشته‌اند و همین اتحاد و انسجام، رمز اقتدار و سربلندی کشور در برابر دشمنان است.