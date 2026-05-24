سیدرضا غفاریان، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه اصابت موشک به یکی از ایستگاه‌های این شرکت، از فداکاری داوطلبانه نیروهای عملیاتی برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ پرده برداشت، اظهار داشت: ما یک شرکت خدمات‌رسان هستیم و رسالت اصلی ما تأمین پایدار گاز مردم است. در جریان حادثه‌ای که منجر به اصابت موشک به یک ایستگاه گاز و فروریختن ساختمان آن شد، با یک تماس سریع در جریان عمق فاجعه قرار گرفتیم.

وی افزود: ایستگاه مورد نظر مستقیماً هدف اصابت قرار گرفته بود. وضعیت بسیار بحرانی بود؛ غلظت گاز در محیط به حدی رسیده بود که امکان وقوع انفجار و آتش‌سوزی مهیب در هر لحظه وجود داشت. به‌رغم اینکه اوضاع عادی نبود و بوی گاز فضا را پر کرده بود، اما نیروهای عملیاتی ما به‌طور کاملاً داوطلبانه و بدون توجه به خطر جانی، خود را در اسرع وقت به محل رساندند.

اجازه ندادیم یک خانه بی‌گاز بماند

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه احتمال خطرات بعدی بسیار بالا بود، تصریح کرد: بچه‌های ما با شجاعت مثال‌زدنی کار را در دست گرفتند. در هر منطقه‌ای که احتمال آتش‌سوزی می‌رفت، همکاران ما حضور داشتند. اجازه ندادیم گاز حتی یک واحد مسکونی یا تجاری قطع شود. عملیات به قدری سریع و هماهنگ انجام شد که ما در هیچ نقطه‌ای قطعی گاز نداشتیم و بلافاصله پس از ایمن‌سازی، خدمات به حالت عادی بازگشت.

آمادگی شرکت گاز البرز برای هر سناریو جنگی

غفاریان در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی این شرکت در صورت تداوم شرایط جنگی و تهدیدات احتمالی علیه سایر زیرساخت‌ها مانند انبار نفت نیز تأکید کرد: ما برای هرگونه سناریویی آمادگی کامل داریم. هرچند حادثه برای انبار نفت رخ داد و آن مجموعه دچار حریق شد، اما ما در حوزه گاز مشکلی نداریم و اجازه نخواهیم داد اختلالی در چرخه خدمات‌رسانی به مردم ایجاد شود.

وی در پایان با تقدیر از روحیه ایثارگرانه کارکنان گاز البرز، این حادثه را نمونه‌ای از تعهد تیم‌های عملیاتی در خط مقدم خدمت‌رسانی توصیف کرد.