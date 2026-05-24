سرهنگ رضا یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های گرامیداشت سوم خرداد در شهرستان محلات اظهار کرد: با توجه به حضور پرشور مردم در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، تمام ظرفیت‌ها بکارگیری شده مراسم گرامیداشت سوم خرداد سال جاری با رویکردی متفاوت و حماسی اجرا شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: امروز سوم خرداد راهپیمایی حماسی از میدان نماز به سمت گلزار شهدای محلات برگزار می‌شود و مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پرچم‌های مزین به نام اهل‌بیت(ع) و تصاویر شهدای شهرستان در این مراسم حضور خواهند یافت.

وی اظهار کرد: در مسیر راهپیمایی، سرودهای حماسی دوران دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر پخش خواهد شد و همچنین ایستگاه‌های صلواتی، غرفه‌های فرهنگی و برنامه‌های متنوع برای ایجاد شور و نشاط انقلابی پیش‌بینی شده است.

یارمحمدی بیان کرد: همزمان با سالروز حماسه فتح خرمشهر، رژه خودرویی و موتوری، آیین گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا در گلزار شهدای محلات برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد از رزمندگان و افرادی که در دوران دفاع مقدس و عملیات بیت‌المقدس حضور داشته‌اند برای روایت خاطرات و انتقال تجربیات آن دوران دعوت شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد تنوع در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان محلات گفت: تلاش ما بر این است که برنامه‌های اجتماعات شبانه صرفاً محدود به اجتماعات ثابت نباشد و فضای حماسی و انقلابی در سطح شهر جریان پیدا کند تا همه مردم شاهد حضور و همراهی اقشار مختلف در حمایت از ارزش‌های انقلاب و کشور باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: اجرای پرچم‌گردانی، برنامه‌های موتوری، فعالیت پایگاه‌های مقاومت و مساجد و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سطح محلات نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به شهدای جنگ رمضان شهرستان محلات اظهار کرد: برای خانواده‌های شهدای اخیر شهرستان برنامه‌های متعددی برگزار شده و سرکشی‌های مستمر از خانواده‌ها انجام گرفته است و در حال تهیه مستندهایی از زندگی، خاطرات و روایت خانواده‌های شهدا هستیم تا این آثار در آینده نزدیک منتشر شود.

یارمحمدی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردها و مقابله با جنگ رسانه‌ای گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در انعکاس حضور مردم و تبیین واقعیات نقش مهمی دارند و تقویت جبهه رسانه‌ای شهرستان می‌تواند در پاسخگویی به شبهات و مقابله با جریان‌های معاند مؤثر باشد.