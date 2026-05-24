عامل ارسال اطلاعات صنایع دفاعی کشور اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کیان، فرزند محمدقلی، از عناصر همکار دشمن که در طول جنگ رمضان اقدام به ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی کشور به دشمن می‌کرد، پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی در دادگستری استان البرز، بامداد امروز پس از تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، به دار مجازات آویخته شد.

طبق تحقیقات انجام‌شده، نامبرده در طول جنگ رمضان پیام‌های متعددی را به شبکه‌های معاند وابسته به دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی ارسال می‌کرد که از جمله آنها، مختصات و اطلاعات محل واحدهای تولید قطعات مرتبط با صنایع دفاعی کشور بود.

محکوم‌علیه در شرایط جنگی، در پیام‌هایی به شبکه وابسته به دشمن، اطلاعات محل شرکت مرتبط با صنایع دفاعی را ارسال و با قید نام نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پیام ارسالی به عوامل این شبکه تأکید می‌کند که موضوع را «به بی‌بی آمار بده».

مجتبی کیان در اعترافات خود عنوان داشته است: «پس از ارسال پیام به شبکه ماهواره‌ای، شماره‌ای را به من معرفی کردند تا اطلاعات را ارسال کنم و من نیز اطلاعات را از آن طریق ارسال کردم.»

بررسی فنی پیام‌های رد و بدل‌شده میان محکوم‌علیه و عناصر دشمن نشان می‌دهد ۳ روز پس از ارسال اطلاعات، محل مورد اشاره هدف حمله دشمن قرار گرفته و به‌صورت کامل تخریب شده است.

پس از ارتباط‌گیری مجتبی کیان با شبکه رسانه‌ای معاند، نامبرده بلافاصله شناسایی و دستگیر شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده مجتبی کیان با رعایت موازین قانونی و با حضور وکیل وی در دادگستری استان البرز برگزار شد.

پس از رسیدگی به پرونده، با توجه به ادله متعدد از جمله اقرارهای صریح متهم در دادسرا و دادگاه، کشف تلفن و شماره همراه متعلق به متهم که از طریق آن هشت پیام، از جمله پیام‌هایی درباره مشخصات محل تولید صنایع دفاعی کشور، به شبکه معاند ارسال شده بود، علم و اطلاع متهم نسبت به اقدامات خود و نیز اطلاع کامل وی از ماهیت شبکه معاندی که پیام‌های حاوی اطلاعات را برای آن ارسال کرده است، دادگاه مجتبی کیان را با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا، به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد.

با فرجام‌خواهی متهم، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، پس از رد فرجام‌خواهی، حکم تأیید شد.

حکم صادره پس از طی تشریفات قانونی، بامداد امروز به اجرا درآمد و مجتبی کیان به دار مجازات آویخته شد.

گفتنی است، با دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های عناصر خائن به کشور که به هر نحو با دشمن آمریکایی ـ صهیونی همکاری کرده‌اند، این پرونده نیز در دادگستری استان البرز در مدت کوتاهی و با رعایت تشریفات قانونی به نتیجه رسید؛ به‌طوری‌که از زمان دستگیری متهم تا اجرای مجازات وی در ۳ خرداد ۱۴۰۵، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شد.