سرقتی با الهام از صحنه یک فیلم که به جنایت واقعی تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت، دو جوان که با الهام از صحنه‌های هیجان‌انگیز فیلم‌های سینمایی اقدام به طراحی سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در حوالی میدان آزادی کرده بودند، در نهایت نه‌تنها در اجرای نقشه خود ناکام ماندند، بلکه این اقدام به وقوع یک حادثه مرگبار و دستگیری آنان منجر شد.

بر اساس این گزارش، این دو متهم پس از تماشای فیلم‌های سرقت‌محور، با انگیزه هیجان و دستیابی به پول بادآورده، طی چند روز اقدام به برنامه‌ریزی برای سرقت کردند و روز حادثه را برای اجرای نقشه خود انتخاب کردند.

متهمان در میدان آزادی یک خودروی سواری را به‌صورت دربست کرایه کرده و در میانه راه با تهدید سلاح سرد و گرم، راننده حدوداً ۷۰ ساله را مورد حمله قرار داده، دست و پای او را بسته و وی را به صندلی عقب خودرو منتقل کردند. سپس با خودروی مسروقه به سمت میدان امیرکبیر رفته و اقدام به ورود به یک طلافروشی کردند.

در ادامه، سارقان با استفاده از سلاح سرد و گرم وارد طلافروشی شده و اقدام به تیراندازی کردند، اما به دلیل مصرف شدن سریع مهمات و واکنش سریع مردم و کسبه محل، نقشه آنان ناکام ماند. شهروندان حاضر در صحنه با سارقان درگیر شده و نهایتاً هر دو متهم را پیش از فرار زمین‌گیر و به پلیس تحویل دادند.

پس از حضور مأموران پلیس در محل، بررسی خودروی مورد استفاده سارقان نشان داد راننده ۷۰ ساله در صندلی عقب خودرو جان خود را از دست داده است. بر اساس شواهد اولیه، علت فوت وی شدت ترس و جراحات ناشی از خفت‌گیری عنوان شده است.

تحقیقات تکمیلی پلیس برای مشخص شدن جزئیات دقیق حادثه و انگیزه نهایی متهمان ادامه دارد.