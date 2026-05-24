ابراز نگرانی از تعدیل نیرو در صنعت سلامت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با اشاره به وضعیت کنونی کشور اظهار داشت: تورم بالای ناشی از سال‌ها تحریم اقتصادی و درگیری‌های نظامی اخیر باعث شده تا معیشت مردم در وضعیت مناسبی نباشد به نحوی که امروز همه ما این مشکلات را در زندگی روزمره لمس می‌کنیم با این حال مردم نجیب ما با وجود همه سختی ها، تمام قد پای کار نظام و کشور ایستاده اند. لذا از مدیران کل و معاونین غذا و داروی دانشگاه ها که وظیفه نظارت بر کسب‌ و کار مجموعه‌های تحت پوشش خود را بر عهده دارند، تقاضا دارم با درک وضع موجود، رویکردی تسهیل‌گرانه همراه با ملاطفت و تسامح را جایگزین سخت‌گیری‌های غیرضرور کنند. چه اینکه اداره یک واحد تولیدی این روزها خود کار بسیار دشواری است.

وی با تبیین تفاوت میان تخلفات آسیب‌رسان به سلامت و برخی خطاهای اجرایی، افزود: در سازمان غذا و دارو اصول مشخص و خط قرمزهایی وجود دارد که اگر کسی بخواهد با عبور از آنها سلامت مردم را به مخاطره بیاندازد، بی شک می باید با برخورد قانونی و قاطع مواجه شود اما در خیلی از شرکت‌های تولیدی بزرگ به ویژه شرکت های با سابقه و خوشنام و همچنین کارگاه‌ها و کسب و کارهای خُرد، باید میان فرد «خطاکار» و «خلافکار» تمایز قائل شویم. کسی که دچار خطا شده را باید دستگیری و کمک کرد تا فعالیتش تداوم داشته باشد و تولید آن متوقف نشود.

حبیبی با ابراز نگرانی از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی به دلیل فشارهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: وقتی کارگری با حداقل حقوق کارش را از دست می‌دهد، فاجعه‌ای برای او و خانواده اش رخ می‌دهد که بعضا می تواند تبعاتش جبران ناپذیر باشد. از عزیزان می‌خواهم اگر در بدنه کارشناسی یا رؤسای ادارات تابعه شان، افرادی هستند که رویکرد سخت‌گیرانه دارند، آنها را به نگاه کلان و از بالا به مسائل و نگاه حمایتی هدایت کنند تا همه ما به اتفاق با سلامت و پیروزی از این روزهای سخت عبور کنیم و شاهد رشد و شکوفایی مجدد در اقتصاد کشور باشیم.