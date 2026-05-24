خدمات رسانی اتوبوسرانی در گرامیداشت شهدای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان جهت شرکت در مراسم گرامیداشت و تجلیل از شهدای جنگ تحمیلی که روز یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود، خدمات رسانی انجام می دهد.

بر اساس این گزارش، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت کنندگان گرامی، ضمن تخصیص ناوگان مخصوص مراسم و برقراری سرویس های دربستی از مناطق ۲۲ گانه سطح شهر با تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم، نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی اقدام می نماید.

در پایان مراسم شرکت کنندگان به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.