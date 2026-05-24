  1. جامعه
  2. شهری
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۵

خدمات رسانی اتوبوسرانی در گرامیداشت شهدای جنگ

خدمات رسانی اتوبوسرانی در گرامیداشت شهدای جنگ

ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان جهت شرکت در مراسم گرامیداشت و تجلیل از شهدای جنگ تحمیلی که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود، خدمات رسانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان جهت شرکت در مراسم گرامیداشت و تجلیل از شهدای جنگ تحمیلی که روز یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود، خدمات رسانی انجام می دهد.

بر اساس این گزارش، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت کنندگان گرامی، ضمن تخصیص ناوگان مخصوص مراسم و برقراری سرویس های دربستی از مناطق ۲۲ گانه سطح شهر با تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم، نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی اقدام می نماید.

در پایان مراسم شرکت کنندگان به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.

کد مطلب 6839147
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها