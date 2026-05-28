خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ۸۸ شب حضور شبانه مردم در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند نشان از شور و اشتیاق برای اعلام حمایت از انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر تلاش و ایثارگری افرادی را نشان می دهد که در این شب ها تدارک برنامه را داشته و از مجری و مداح و رجزخوان و مسائل امنیتی و... را هماهنگ می‌کردند.

برای کسانی که تجربه برنامه ریزی اجتماعات مردمی را دارند حتی یک شب هم برگزاری چنین مراسم پرشکوهی سخت است و حال ما با مردان میدانی مواجه هستیم که بیش از هشتاد شب پای به پای مردم حماسه ساختند.

به سراغ مجتبی حسین پور، دبیرجبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی رفتیم که مسئول اصلی برنامه ریزی تجمعات شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی و از او درباره تلخ و شیرین این شب ها پرسیدیم.

مجتبی حسین پور، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتماعات مردمی در حاشیه میدان ابوذر در همان شب اول شروع جنگ برگزار شد و مردم نسبت به تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونیستی اعلام برائت کردند.

حسین پور تجمعات در میدان مادر به صورت خودجوش شکل گرفت، گفت: بعدها برنامه ریزی بر این شد که تجمعات مردمی تا هفتم رهبر شهید انقلاب و بعد تا چهلم ادامه داشته باشد که بعد از چهلم نیز به واسطه شرایط کشور و ضرورت حضور مردم این برنامه ادامه پیدا کرد.

تصور نمی کردیم روزی جلسه عزای رهبر شهید را برگزار کنیم

وی درباره تلخ و شیرینی های این شب های اجتماعات مردمی، اظهار کرد: واقعیت این است که این مسیر به واسطه شهادت رهبر شهید همه اش غم و ماتم بود .

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: اما به واسطه ضرورتی که حضور مردم در اجتماعات دارد، تا زمانی که نیاز باشد این تجمعات ادامه خواهد داشت.

حضور در تجمعات شبانه تبدیل به سبک زندگی مردم شده است

وی تأکید کرد: این حضور مردم در بیش از ۸۰ شب یک رکورد تاریخی محسوب می شود و به نوعی تبدیل به سبک زندگی مردم شده است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: ما وقتی شور و شوق و اشتیاق مردم را می بینیم خودمان نیز انگیزه می گیریم و با توان مضاعفی مجری و مداح و سخنران و رجزخوان و ... را هماهنگ می کنیم.

حسین پور بیان کرد: البته در این شب ها برنامه های مشارکتی با ادارات دولتی داشته ایم ولی نگذاشتیم روح حماسی حاکم بر میدان از بین برود و تبدیل به گزارش دهی ادارات و مدیران شود و همواره از این موضوع مراقبت کردیم.

وی ادامه داد: طبق بررسی هایی که انجام دادیم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مردم خراسان جنوبی هر شب در اجتماعات حضور پیدا می کنند و حدود ۵۰ درصد از مردم به نوعی با میدان ارتباط دارند یعنی اینکه در این بیش از ۸۰ شب بالاخره شب هایی در میدان حضور داشتند.