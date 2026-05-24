بازیکنان والیبال بعد از ورود پیاتزا چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مبین نصری با ابراز رضایت از شرایط تیم ملی والیبال گفت: خدا را شکر شرایط خوبی را سپری میکنیم. با ورود آقای پیاتزا، شرایط تیم و جو اردو خیلی خوب پیش میرود و واقعاً از آقای پیاتزا ممنونیم که در این شرایط سخت و با وجود اوضاع کشورمان به ایران آمدند؛ هدف ایشان هم سربلندی کشورمان است.
وی ادامه داد: همانطور که میدانید امسال سال خیلی سخت و مهمی برای ماست؛ سالی که منتهی به المپیک میشود و ما تمام توانمان را میگذاریم که امسال سهمیه المپیک را بگیریم. در بازیهای لیگ ملتها هم تلاش میکنیم بردهای بیشتری کسب کنیم و خود واقعیمان را نشان بدهیم.
احسان دانشدوست ضمن قدردانی از حضور سرمربی ایتالیایی در ایران اظهار داشت: پیش از هر چیز باید از آقای پیاتزا تشکر ویژهای داشته باشم که در این شرایط سخت به ایران آمدند؛ حضور ایشان انگیزه و روحیه مضاعفی به تمامی بازیکنان تزریق کرده است.
وی با اشاره به دشواریهای پیشرو و فشردگی برنامهها افزود: همه میدانیم امسال سال بسیار مهم و سرنوشتسازی است؛ چرا که در آستانه انتخابی المپیک قرار داریم. برخلاف سال گذشته که زمان کافی برای آمادهسازی داشتیم، امسال به دلیل شرایط خاص، تمرینات را با تأخیر آغاز کردیم. با این وجود، تمرینات باکیفیتی را زیر نظر کادر فنی جدید پشت سر میگذاریم تا با آمادگی کامل عازم مسابقات شویم.
ملیپوش والیبال ایران در ادامه از تلاشهای مدیریت فدراسیون قدردانی کرد و گفت: رئیس فدراسیون بهخوبی آگاهند که شرایط فعلی برای تیم ملی دشوار است و با این وجود، در حال تلاش شبانهروزی هستند تا تمامی نیازهای بازیکنان برای یک تمرین حرفهای و استاندارد فراهم شود؛ ما قدردان این تلاشها هستیم.
دانشدوست در خصوص اهداف تیم ملی در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: والیبال ورزشی است که نتایج آن در زمین مشخص میشود و نمیتوان پیشبینی دقیقی از پیروزی یا شکست مقابل حریفان داشت. با این حال، ما با هدف پیروزی در تکتک بازیها به میدان میرویم و تمام تلاشمان را میکنیم تا بهترین عملکرد ممکن را به نمایش بگذاریم.
وی در پایان تصریح کرد: با وجود زمان کمی که در اختیار داشتیم، بچهها اکنون به آمادگی مطلوبی رسیدهاند و تنها نیاز به هماهنگی بیشتر داریم. هدف نهایی ما این است که آموزههای فنی آقای پیاتزا را به بهترین شکل در زمین پیاده کنیم و امیدوارم در این دوره از رقابتها، بهترین ورژن تیم ملی والیبال ایران در سالهای اخیر را به نمایش بگذاریم.
