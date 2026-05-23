دیدار تقوی با رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون والیبال ایران که برای حضور در جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا به بانکوک سفر کرده است، در دیدار با رئیس کنفدراسیون آسیا، گام‌های جدیدی برای توسعه والیبال زنان برداشت و با ارائه پیشنهادی راهبردی، آمادگی ایران را برای مدیریت زیرساخت‌های دیجیتال والیبال آسیا را اعلام کرد.

در ابتدای این دیدار، رئیس فدراسیون والیبال ایران ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه رامون سوزارو از والیبال زنان ایران، در خصوص شرایط تیم ملی زنان رایزنی کرد. در همین راستا، با موافقت رئیس کنفدراسیون آسیا مقرر شد تیم ملی زنان پس از پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی در نپال، برای برگزاری یک اردوی چهار روزه راهی مانیل فیلیپین شود و پس از آن در جام والیبال زنان آسیا در کاندون فیلیپین شرکت کند.

همچنین در این دیدار، با پیگیری تقوی و از محل اعتبارات کمیته توسعه فدراسیون جهانی که رئیس فدراسیون ایران عضو آن است، مبلغ 6 هزار دلار اعتبار برای کمپ تیم ملی زنان ایران در فیلیپین اختصاص یافت.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تقوی با اشاره به نادیده گرفته شدن داوران ایرانی در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا، نسبت به این موضوع انتقاد کرد. وی تأکید کرد که در شرایطی که داوران کشورمان در لیگ ملت‌های والیبال نماینده دارند، عدم حضور آن‌ها در مسابقات آسیایی قابل تأمل است؛ این موضوع با دستور مستقیم و فوری سوزارو جهت پیگیری و رفع نقیصه همراه شد.

یکی از پیشنهادهای کلیدی تقوی که مورد استقبال رئیس کنفدراسیون آسیا قرار گرفت، استفاده از توانمندی رسانه‌ای، تبلیغاتی و انفورماتیک والیبال ایران بود. رئیس فدراسیون والیبال با تکیه بر تجربه و قدرت رسانه‌های تخصصی والیبال در ایران، آمادگی فدراسیون کشورمان را برای برعهده گرفتن مدیریت سایت و بخش انفورماتیک کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کرد.

سوزارو ضمن تمجید از قدرت رسانه‌ای ایران، این پیشنهاد را بسیار ارزشمند خواند و قول داد با بررسی دقیق، از این ظرفیت در سطح قاره استفاده کند.

در خصوص تیم ملی والیبال ساحلی نیز، سید میلاد تقوی دغدغه فدراسیون برای استخدام یک سرمربی تراز اول و باکیفیت را مطرح کرد. در پاسخ به این درخواست، رامون سوزارو کارشناسانی را در این خصوص به رئیس فدراسیون والیبال ایران معرفی کرد و مقرر شد برای نهایی کردن این موضوع و استفاده از مربیان سطح اول، گفت‌وگوهای بیشتری با کنفدراسیون آسیا صورت گیرد.

در پایان این دیدار، سوزارو با اعلام ایران به عنوان یکی از فدراسیون‌های برتر و پیشرو در قاره آسیا، نگاه استراتژیک و پیگیری‌های مؤثر تقوی را عاملی بسیار تأثیرگذار در توسعه والیبال منطقه دانست و از پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک آتی با والیبال‌ورلد استقبال کرد.

گفتنی است اجلاس هیئت‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا نیز در روزهای جمعه و شنبه اول و دوم خردادماه در بانکوک تایلند برگزار می‌شود و سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، پس از حضور در این نشست‌ها روز یکشنبه 3 خردادماه به تهران بازخواهد گشت.