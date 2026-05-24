بعد از پیاتزا، توتولو هم به ایران آمد/بلندقامتان در تمرینات فشرده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، توماس توتولو مربی ایتالیایی تیم ملی والیبال مردان ایران، عصر امروز شنبه دوم خرداد با ورود به تهران، مستقیم از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) راهی سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم شد و در کنار روبرتو پیاتزا هدایت تمرینات ملیپوشان را بر عهده گرفت.
با اضافه شدن توتولو، کادر فنی تیم ملی تکمیلتر شد و تمرینات وارد مرحلهای جدیتر و فشردهتر شد؛ مرحلهای که در آن رقابت بازیکنان برای قرار گرفتن در فهرست ۱۴ نفره اعزامی به هفته نخست لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ در برزیل به اوج خود رسیده است.
نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی از ۱۱ اردیبهشتماه در سالن یزدانیخرم آغاز شده و از شنبه با نظارت مستقیم کادر ایتالیایی ادامه دارد و بازیکنان تلاش میکنند تواناییهای خود را برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی به اثبات برسانند.
در تمرین امروز، مرتضی شریفی، امیرحسین اسفندیار، اسماعیل مسافر، عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، امیرمحمد گلزاده، امین اسماعیلنژاد، پویا آریاخواه، احسان دانشدوست، علیرضا عبدالحمیدی، سید متین حسینی، مبین نصری، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچنیازی، شایان مهرابی، محمدرضا حضرتپور، حسین حاجیکلاته و علی حقپرست دیگر بازیکنان حاضر در اردو هستند.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، علی فتاحی، عادل غلامی و رحمان محمدیراد (مربیان)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، رحیمی (پزشک تغذیه)، حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ)، پیمان نعمتپور (بدنساز) و سجاد نوری (ماساژور) اعضای ایرانی کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند. همچنین عیسی سنگدوبینی، داوود مقبلی، پویا عزیزی و حامد تاروردی نیز در تمرینات تهران ملیپوشان را همراهی میکنند.
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار میشود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به میدان خواهد رفت.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، تیم ملی والیبال کشورمان نهم خردادماه تهران را به مقصد برزیل ترک میکند و پس از برگزاری اردوی یکهفتهای و انجام دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی برزیل، با آمادگی کامل وارد رقابتهای رسمی لیگ ملتها خواهد شد.
توماس توتولو به محض ورود به تهران راهی سالن یزدانیخرم شد تا با پیوستن به روبرتو پیاتزا، عزم جدی کادر فنی برای آمادهسازی هرچه سریعتر ملیپوشان پیش از سفر به برزیل را به نمایش بگذارد.
