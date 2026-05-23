پیاتزا: والیبال دنیا منتظر ما نمی ماند/ فصل بسیار مهمی در پیش داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی ایران در آغاز تمرینات امروز در جمع بازیکنان، اظهار داشت: خوشحال هستم که در کنار شما قرار گرفتم، می‌دانید بودنم در اینجا راحت نبود.

وی تصریح کرد: الان اینجا هستم و خوشحالم. روز اول است که می خواهم حضوری همه چیز را چک کنم. کار را انجام می دهیم و من هم چک می کنم. از امروز کمی بیشتر کار می کنیم ولی صحبت‌های اصلی را روز سه شنبه انجام می‌دهم که همه هستند.

سرمربی تیم ملی والیبال با بیان این‌که این فصل، فصل بسیار مهمی برای والیبال ایران است، افزود: روز سه شنبه متوجه خواهید شد که چگونه فصل را ادامه می دهیم. کسی به ما کمک نمی کند الا خودمان. وقتی می‌گویم ما، منظورم شما بازیکنان و کادر فنی است و کسی دیگری نمی تواند کمک کند.

وی ادامه داد: می‌دانم هدف سختی داریم. فصل گذشته یک قدم کوتاه برداشتیم. به نظر من می توانستیم خیلی بهتر هم باشیم. الان همدیگر را می شناسیم. می‌دانیم که دنیای والیبال منتظر ما نمی‌ماند و پیشرفت خود را ادامه می دهد و ما هم باید زرنگ و باهوش باشیم، مثل عرشیا. همچینن بیرون از زمین باید این حرکات را انجام دهیم.

پیاتزا تاکید کرد: اگر قرار باشد بیرون زمین احمقانه عمل کنیم، داخل زمین هم نمی توانیم. همانطور که گفتم سه‌شنبه در باره اهداف صحبت می‌کنیم. کادر جدید و انرژی جدید و می‌خواهم شما (بازیکنان) هم انرژی جدید بذارید. لبخند بزنید در زمین و حتی زمانی هایی که از خودمان انتظار داریم، بهتر باشیم و نیستیم، بازهم لبخند بزنید. خوشحال هستیم به خاطر اینکه بازیکن والیبال هستیم.