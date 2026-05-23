لغو سومین اردوی برون مرزی تیم ملی والیبال نشسته/ سفر به عراق منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر به عراق و برپایی اردوی تدارکاتی همراه با دیدارهای آماده سازی در این کشور در برنامه آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته بود. قرار بود سفر به عراق طی این هفته انجام شود اما با وجود ارسال دعوتنامه و انجام اقدامات مقدماتی، این سفر لغو شد.

بر این اساس، تیم ملی والیبال نشسته که برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک آماده می شود، از روز یکشنبه (۳ خرداد) دور جدید تمریناتش را در تهران آغاز می کند.

اردوی برون مرزی در عراق در حالی منتفی شده که پیش از این سفر به روسیه و بوسنی نیز به ترتیب به دلیل انصراف میزبان و مشکل ویزا از برنامه آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته خارج شده بود. این اتفاق برای تیم ملی فوتبال ایران هم که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می کرد، رخ داد.

این در حالی است که به گفته هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، این تیم از سال ۲۰۱۸، تیم ملی والیبال نشسته برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان، بازی های پارالمپیک و بازی های پاراآسیایی هیچ دیدار تدارکاتی نداشته است با این حال حضور در همه این رویدادها را با قهرمانی تمام کرده است.

رقابت های قهرمانی جهان که تیم ملی والیبال نشسته برای حضور در آن آماده می شود تیرماه به میزبانی چین و در هانگژو برگزار می شود. دو تیم برتر این رقابت ها صاحب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس می شوند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.