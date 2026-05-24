در کمتر از یک ماه، «خسته نیستم» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خسته نیستم؛ روایتی از هزار روز مدیریت شهید رئیسی» نوشته مهدی مجاهد، به چاپ دوم رسید. این اثر که از سوی انتشارات معارف منتشر شده، مجموعهای از ۱۰۰ روایت مستند درباره نزدیک به سه سال ریاستجمهوری شهید سید ابراهیم رئیسی را دربرمیگیرد؛ روایتی که از روزهای انتخابات ۱۴۰۰ آغاز میشود و تا حادثه اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه پیدا میکند.
نویسنده کتاب در تمام این دوره، همراه و نزدیک به رئیسجمهور حضور داشته و تلاش کرده روایتهایی از فضای تصمیمگیری، جلسات و رخدادهایی را ثبت کند که کمتر در معرض دید رسانهها قرار داشتهاند. «خسته نیستم» به جای آنکه صرفاً گزارشی از عملکرد دولت باشد، با تمرکز بر جزئیات و روایتهای میدانی، به بخشهایی از روند مدیریت و تصمیمسازی در دولت سیزدهم میپردازد.
در بخشهایی از کتاب، موضوعاتی مرتبط با سیاست خارجی و مذاکرات بینالمللی مطرح شده است؛ از جمله روایت دیدار با ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین، جزئیاتی از گفتوگوها با مقامهای ترکیه و نیز برخی حواشی مربوط به سفرهای خارجی و روند پیوستن ایران به بریکس.
این اثر همچنین به برخی رخدادهای داخلی و بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی سالهای اخیر پرداخته است. بخشی از کتاب به وقایع پاییز ۱۴۰۱ اختصاص دارد و در آن، روایتهایی از تماس تلفنی شهید رئیسی با پدر مرحومه مهسا امینی، دیدارهای بدون تشریفات با جوانان و همچنین برخی تصمیمات سیاسی دولت روایت شده است.
«خسته نیستم» تلاش دارد تصویری نزدیک از فضای مدیریتی و تصمیمگیری در دولت سیزدهم ارائه دهد و بخشی از ناگفتههای این دوره را از زاویهای روایی بازخوانی کند.
