به گزارش خبرگزاری مهر، ویراست جدید کتاب «خیامی نامه» در تجزیه و تحلیل آثار علمی وادبی حکیم خیام اثر استاد جلال الدین همایی از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
در بخشی از مقدمه رئیس انجمن بر این اثر آمده است: «در مسیر پرفراز و نشیب شناخت ابعاد وجودی و هندسه اندیشگانی حکیم عمر خیام، متفحصان و مستشرقان بسیاری قلمفرسایی کردهاند؛ اما در این میان، اثر گرانسنگ و بیبدیل «خیامینامه» به خامه سحار دانشمند فرزانه، فقیه صمدانی و ادیب یگانه روزگار، زندهیاد استاد جلالالدین همایی، جایگاهی ممتاز، درخشان و بیجانشین دارد.
استاد همایی که خود بحرالعلومی با احاطه شگرف بر فقه، اصول، فلسفه اسلامی، نجوم و ادبیات فارسی بود، با بصیرتی کمنظیر و بینشی ژرف، نقاب از چهره حقیقی «خیام» برگرفت. تسلط خیرهکننده ایشان بر متون کهن و دقتنظر عالمانهشان سبب شد تا «خیامینامه» نهتنها یک اثر ادبی، بلکه مرجعی متقن و یکی از معتبرترین منابع در شناخت سیمای واقعی، علمی و حکمی خیام به شمار آید.
اکنون که قریب به شش دهه از طبع نخست این شاهکار پژوهشی میگذرد، نایاب شدن آن در بازار نشر از یک سو و درخواستهای مکرر، مطالبات فزاینده و اشتیاق روزافزون پژوهندگان، اساتید، دانشجویان و تشنگان معارف ناب ایرانی-اسلامی از سوی دیگر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را بر آن داشت تا با افتخار و اهتمامی ویژه، جامه طبع مجدد بر این اثر ماندگار بپوشاند. بازنشر این کتاب، درنگی است دوباره در برابر آینه تمامنمای حکمت خیامی و ادای دینی است به ساحت علم و قلم.»
ویراست جدید کتاب «خیامی نامه» در تجزیه و تحلیل آثار علمی وادبی حکیم خیام اثر استاد جلال الدین همایی در شمارگان ۲۰۰ نسخه و با قیمت ۶۰۰ هزارتومان روانه بازار نشر شده است.
