«بانوی شماره ۹۳۳۴۶» منتشر شد/ پیوند نسل امروز با زندگی طاهره دباغ

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر در قالبی داستانی و گفتوگومحور نوشته شده و تلاش دارد با تکیه بر زندگی مرضیه حدیدچی (طاهره دباغ)، تصویری ملموس از زن مسلمان در نسبت با خانواده، جامعه و مسئولیتهای اجتماعی ارائه دهد. نویسنده در این کتاب، تجربه زیسته یک نسل جوان را با مباحث نظری درباره زن، ایمان، عدالت الهی و نسبت سنت و مدرنیته پیوند میزند و از دل این گفتوگوها به الگوی «زن تراز انقلاب اسلامی» میرسد.
در این روایت، شخصیت اصلی داستان دختری به نام زینب است که در آستانه ورود به دانشگاه و پس از پشت سر گذاشتن دوران کنکور، با مجموعهای از پرسشهای فکری و هویتی روبهرو میشود. ورود او به فضای دانشگاه، آشنایی با دوستان جدید و مواجهه با محیط علمی، زمینهساز شکلگیری بحثهایی درباره جایگاه زن در اسلام، عدالت خداوند، تفاوتهای طبیعی زن و مرد و مفهوم سبک زندگی میشود.
در ادامه داستان، زینب به همراه دوستانش مریم و معصومه و در گفتوگو با استاد دانشگاه با نام «نورانی»، وارد مباحثی درباره توحید، فطرت انسانی، انسانیت مشترک زن و مرد، عمل صالح، حیات طیبه و مسئولیت اجتماعی میشود. این گفتوگوها بهتدریج از فضای صرفاً دانشگاهی فراتر رفته و به طرح پرسشهای بنیادین درباره سبک زندگی، هویت فردی و اجتماعی و نسبت انسان معاصر با آموزههای دینی منتهی میشود.
نویسنده در بخشهایی از کتاب، با الهام از زندگی مرضیه حدیدچی (طاهره دباغ)، تلاش کرده است الگویی عینی از زن مسلمان ارائه دهد؛ الگویی که در آن نقشهای خانوادگی همچون همسری و مادری، در کنار حضور فعال در عرصههای اجتماعی و سیاسی معنا پیدا میکند. در این چارچوب، زندگی طاهره دباغ بهعنوان حلقه واسطی میان الگوهای تاریخی زنان در اسلام و مسائل نسل امروز معرفی میشود تا امکان بازاندیشی در مفهوم «زن مسلمان» برای مخاطب جوان فراهم شود.
از ویژگیهای این اثر، پیوند دادن فضای داستانی با محیط دانشگاه و زیست روزمره دانشجویان است. فضای کلاس درس، کافه دانشگاه، روابط دوستانه و دغدغههایی مانند انتخاب رشته، آینده شغلی و فشارهای ذهنی ناشی از کنکور، بستری برای طرح پرسشهای عمیقتر درباره هویت و باورهای دینی فراهم میکند. این رویکرد سبب شده کتاب با زبان و دغدغههای نسل جوان همخوانی بیشتری پیدا کند.
در کنار محتوای داستانی، «بانوی شماره ۹۳۳۴۶» به بازخوانی مفاهیم دینی و قرآنی نیز میپردازد و تلاش میکند نشان دهد که زن و مرد از منظر انسانی و امکان رسیدن به حیات طیبه، دارای جایگاهی برابر هستند، هرچند در ساختار اجتماعی و نقشها تفاوتهایی میان آنان وجود دارد. نویسنده از این منظر، به نقد برخی دوگانهسازیها میان «زن سنتی» و «زن مدرن» میپردازد و تلاش میکند تصویری تلفیقی و مبتنی بر آموزههای دینی ارائه دهد.
این کتاب همچنین با نگاهی آموزشی و تربیتی، مخاطب را به بازاندیشی در سبک زندگی، نقش اجتماعی و مسئولیت فردی دعوت میکند و تلاش دارد نشان دهد که الگوگیری از زنان تأثیرگذار معاصر میتواند مسیر جدیدی برای فهم جایگاه زن در جامعه امروز باز کند.
«بانوی شماره ۹۳۳۴۶» با نثری داستانی، دیالوگمحور و نزدیک به فضای ذهنی نسل جوان نوشته شده و تلاش دارد مفاهیم پیچیده اعتقادی و اجتماعی را در قالبی قابل فهم و ملموس ارائه دهد. این اثر از جمله کتابهایی است که در مرز میان داستان، گفتوگوی فکری و تحلیل اجتماعی قرار میگیرد و به همین دلیل میتواند برای مخاطبان نوجوان و جوان جذاب باشد.
«بانوی شماره ۹۳۳۴۶» نوشته نیره قوی در ۲۲۳صفحه از سوی نشر معارف منتشر شده است.
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