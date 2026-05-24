گام های راهداری نمین برای ارتقای ایمنی راه ها

مهران امانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان نمین به دلیل قرار گرفتن در شمال شرق و گلوگاه ورود مسافر به استان اردبیل از موقعیتی راهبردی در شبکه ارتباطی استان برخوردار است اظهارکرد: به همین دلیل نگهداری و ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی شهرستان از مهم‌ترین اولویت‌های این فرمانداری و راهداری و حمل و نقل شهرستان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نمین مسولیت نگهداری ۳۶۸ کیلومتر راه ارتباطی درحوزه شهرستان نمین را برعهده دارد؛ افزود: از این مقدار ۴۵ کیلومتر راه اصلی، ۳۶کیلومتر راه فرعی، ۱۹۲کیلومتر راه آسفالته روستایی،۳۵ کیلومتر راه شنی و خاکی و۶۰ کیلومتر راه مرزی شامل می شود.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نمین در تلاش است ایمنی را در جاده برقرار کند؛ گفت: در جهت ارتقای ایمنی در یک سال اخیر نسبت به نصب استوانه های ایمنی در ۷۵ مورد از دماغه های پربرخورد، احیا و تجدید خط کشی بارنگ سرد ترافیکی بطول ۳۲۰کیلومتر، ارتقای حفاظ رفوژ میانی با جایگذاری نیوجرسی های مفصلی از سمت پلیس راه به نمین بطول ۲۰۰کیلومتر اقدام نموده است.

وی از لکه گیری مسیرحیران بطول ۹۰۰متر با آسفالت گرم خبرداد و بیان کرد: همکاران تلاش گر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان برای رفع آلودگی های بصری و افزایش دید بهتر رانندگان وکاهش حوادث ناشی از تصادفات و بازتاب مناسب علایم، بصورت مستمر اقدام به شستشو و رنگ آمیزی تابلوها اقدام می نمایند.

امانی تصریح کرد: راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان درجهت هدایت صحیح مسیر استفاده کنندگان جاده بدون ایجاد تردید، سردرگمی و هشدار به موقع درباره خطرات بالقوه مسیر درنقاط حساس نسبت به نصب تابلوهای اطلاعاتی، هشداری به تعداد ۶۷۰ عدد و همچنین نسبت به بازسازی تابلوهای فرسوده به تعداد ۱۳۷۱عدد اقدام نموده است.

وی با بیان اینکه راهداری و حمل و نقل جاده ای در برخورد مستقیم خودرو با موانع خطرناک یا سقوط از پرتگاه نسبت وسایل نقلیه مسئولیت دارد؛ گفت: در راستای رفع خطر برخورد با موانع یا سقوط راهداری نمین نسبت به ارتقای حفاظ با نصب گاردریل به تعداد۵۲۰شاخه و تعمیر ومرمت ۴۲۰شاخه گاردریل اقدام نموده است.

فرماندار شهرستان نمین در ادامه بیان کرد: این اداره در جهت ارتقای ایمنی خودروهای عبوری جهت توقف اضطراری، افزایش بخشندگی راه و کنترل وسایل نقلیه نسبت به شانه سازی مسیر بطول ۹۰۸۲ کیلومتر و تسطیح حریم بطول ۱۰۵۰ کیلومتر اقدام نموده تا کاربران جاده بتوانند بصورت ایمن از مسیر عبورنمایند.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان نمین مسئولیت نگهداری سیستم روشنایی راه و تونل بطول ۱۰۰ کیلومتر را برعهده دارد افزود: با توجه به مه گیر بودن منطقه و نیاز به افزایش دید رانندگان عزیز راهداری نسبت به تعویض ۱۷ کیلومتر از پایه های چراغ روشنایی و شعله های آن در مسیر حیران اقدام کرده است.

امانی از احداث دو مورد شیب راه فرار و تعریض و ایجاد رمپ در مسیر گردنه حیران خبر داد و گفت: همکاران راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نمین با کادر جوان و فنی در طول سال و در شرایط بحران در آماده باش کامل هستند.