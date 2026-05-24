وحدت ملی دژ مستحکم ایران در برابر تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، تاجالدین صالحیان صبح روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، فرهنگ شهادت و وحدت ملی را دو رکن اصلی شکستناپذیری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای استکبار جهانی دانست.
صالحیان با اشاره به کلام راهبردی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد»، اظهار داشت: در معادلات مادی و متعارف دنیای امروز، ایستادگی در برابر ائتلاف غرب و صهیونیسم که از تمامی ابزارهای نظامی از جمله سلاحهای اتمی برخوردارند، برای بسیاری از کشورها غیرممکن به نظر میرسد. اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فرهنگ عاشورایی و روحیه شهادتطلبی، نهتنها در برابر تهاجمات یک سال اخیر سرافراز بوده، بلکه تحلیلگران بینالمللی نیز به پیروزی قطعی ایران در این رویارویی اذعان دارند.
وی با اشاره به مطالعات راهبردی مراکز غربی، افزود: دشمنان ما در محاسبات مادی خود دقیق هستند و خودشان نیز اعتراف کردهاند که عامل استقامت تاریخی شیعیان در سدههای گذشته، فرهنگ عاشورا بوده است؛ فرهنگی که برای دنیای مادی غیرقابلفهم و در برابر هرگونه فشار نظامی، شکستناپذیر است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با هشدار نسبت به تغییر تاکتیکهای دشمن تصریح کرد: دشمن از دشمنی خود دست برنخواهد داشت، توطئههای دشمن در دوران پس از جنگهای سخت و گرم، بهمراتب پیچیدهتر و خطرناکتر از گذشته است. تاریخ گواه است که عامل اصلی شکست بسیاری از قدرتها، نفوذ تفرقه و دوقطبیسازی در لایههای درونی جامعه بوده است و دشمن هماکنون برای ایجاد شکاف در کشور، در حال برنامهریزی است.
صالحیان در ادامه بر لزوم همگرایی تمامی تریبونهای تأثیرگذار تأکید کرد و گفت: وظیفه همه ما در این مقطع حساس، تمرکز بر محورهای مشترک و وحدتآفرین است. ما باید با حفظ انسجام ملی، اجازه ندهیم برنامههای نفوذ دشمن، یکپارچگی جامعه را خدشهدار کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ شهادت با محوریت وحدت ملی، موازنهای بیبدیل در دنیا ایجاد کرده است. کمترین وظیفه ما در قبال خون مطهر شهدا، حفظ این وحدت و هوشیاری در برابر فتنههای آینده است؛ چرا که با حفظ این انسجام، ایران اسلامی در تمامی توطئههای پیچیده دشمن، همچون گذشته سربلند و پیروز خواهد ماند.
