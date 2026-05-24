به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از طرح های ورزشی شهر خورموج که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه توسعه زیرساختهای ورزشی، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هرگونه تعلل در اجرای پروژهها منجر به افزایش قیمتها و تحمیل هزینههای اضافی میشود و بر این اساس سرعت بخشیدن به روند کار، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با یادآوری اینکه بخش مناسبی از اعتبارات حوزه ورزش در سال گذشته تخصیص یافته است، افزود: انتظار میرود با بهرهگیری از این منابع، شاهد پیشرفت فیزیکی پروژهها و تحقق خواسته های به حق ورزشکاران و جوانان باشیم.
فرماندار دشتی تأکید کرد: در سال جاری نیز نگاه ویژهای به حوزه ورزش خواهیم داشت و تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است چرا که تاکید دولت و استاندار بوشهر نیز تکمیل طرح های نیمه تمام است.
مقاتلی با قدردانی از حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، خواستار نظارت مستمر بر روند اجرای طرحها شد تا این اماکن در کوتاهترین زمان ممکن آماده بهرهبرداری شوند و در اختیار جامعه ورزشی شهرستان قرار گیرند.
