به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا صبح یکشنبه در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: هفتم ذی‌الحجه مصادف با شهادت امام پنجم شیعیان امام محمدباقر (ع) است که با تلاش‌های علمی خویش و تبیین معارف ناب، پایه‌گذار مسیر اندیشه‌های توحیدی دین اسلام شدند.

وی به سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر به عنوان تجلی‌گاه ایمان، مقاومت و ایثار اشاره کرد و گفت: سوم خرداد نماد نصرت الهی با تکیه بر ایمان و وحدت کلمه است و حماسه‌ای ماندگار در طول تاریخ انقلاب اسلامی است که در سایه‌سار اتحاد و لوای حق رقم‌ خورد.

رییس شورای اسلامی رشت تصریح کرد: آزادسازی خرمشهر درس بزرگی را به همگان آموخت که برای مجموعه مدیریت شهری حامل درس‌هایی همچون عبور از بروکراسی فرسایشی، شجاعت در تصمیم و تسهیل در امور، کاهش دیوان‌سالاری اداری و ... است.

کارگرنیا ضمن تاکید بر روز عرفه و ایام دهه ولایت افزود: ایران سرافراز تجلی عشق عمیق و محور ولایت است و ملت با قلبی آکنده از بصیرت همواره در میان گردبادهای تردید، راه نیل به ولایت را خواهند یافت.

وی با اشاره به تعدادی از مسائل و چالش‌های حوزه شهری بیان کرد: وجود چاله‌ها و لزوم‌ مرمت کفپوش‌های خیابان، افزایش دستفروش‌ها و مشکل سد معبر و ... از جمله مسائلی است که نیازمند رسیدگی به آن هستیم.

ماشین‌های دستفروش در ورودی جاده فومن به رشت ترافیک سنگین ایجاد کرده‌اند

هادی رمضانی عضو شورای اسلامی شهر رشت در ادامه گفت: علاوه بر فتح خرمشهر در سوم‌ خرداد سال ۶۱، دوره‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم خود به نوعی خرمشهر است که مقاومت و پایداری ملت سبب‌ساز پیروزی قریب‌الوقوع خواهد بود و پس از آن هیچ ابرقدرتی اجازه جسارت به این آب و خاک را نخواهد داشت.

وی به وجود سد معبر در مبادی ورودی شهر رشت اشاره و عنوان کرد: وجود ماشین‌های دستفروش در ورودی جاده فومن به رشت یکی از مواردی است که سبب ترافیک سنگین در این‌ محور شده است.

عضو شورای شهر رشت افزود: متاسفانه این افراد اکثراً بومی نیستند و مشکل تامین جا نیز ندارند نیازمند بررسی این مسئله توسط شهرداری، پلیس راهور و دستگاه قضایی هستیم.

برنامه شهرداری رشت برای ساماندهی دست‌فروشان و تسریع در نهضت آسفالت معابر

رحیم شوقی شهردار رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت بابت درگذشت معاون اجتماعی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت اظهار کرد: مرحوم علیزاده جزو نیروهای متعهد، مجرب و دلسوز سازمان شهرداری بود که برای خانواده ایشان آرزوی صبر داریم.



وی گفت: ساماندهی و جمع‌آوری دستفروش‌ها و ‌کافه‌ون‌ها از جمله مواردی است که کارگروهی تشکیل شده است و به صورت هفتگی جلساتی برگزار می‌شود.



شهردار رشت تصریح کرد: اکثر صاحبان گاری کباب‌های خیابانی درآمد کافی ندارند و از طرفی افزایش قیمت گوشت سبب کاهش و توقف فعالیت برخی از این افراد شده است لذا تعیین اجاره نیز سبب مدیریت این مسئله خواهد شد.



شوقی به لزوم رسیدگی به آسفالت خیابان‌ها اشاره کرد و افزود: تعدادی از پیمانکاران مشغول فعالیت هستند اما تسریع در امور نیازمند پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و تزریق اعتبار به پیمانکاران است.