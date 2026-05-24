اعلام تمهیدات جدید آموزشی در دانشگاه‌ علم و صنعت؛ بی اثر شدن مردودی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت با صدور اطلاعیهای، تمهیدات جدیدی را برای کاهش آسیبهای تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام کرد. این تصمیمات در پی پیامدهای حوادث دی ماه، جنگ رمضان و اختلال در اینترنت بینالملل اتخاذ شده است.
تمهیدات ویژه برای دانشجویان مقطع کارشناسی:
حذف اضطراری دروس: دانشجویان اجازه دارند دو درس خود را به صورت اضطراری حذف کنند، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده آنها کمتر از ۱۰ واحد نشود.
حذف دروس عملی: امکان حذف دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای دانشجویان فراهم شده است.
امتحان فارغالتحصیلی: دانشجویان میتوانند تا سقف ۹ واحد درسی را برای امتحان فارغالتحصیلی اخذ کنند.
حذف ترم: با تقاضای حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویانی که به دلیل تخریب منزل مسکونی یا شهادت بستگان درجه اول در جنگ، امکان ادامه تحصیل نداشتهاند، موافقت خواهد شد.
ترم تابستان: در صورت امکان و با توجه به شرایط کشور، برگزاری ترم تابستان با تنوع دروس اصلی، علوم پایه و معارف برای جبران کسری واحد و عقبماندگی تحصیلی پیشبینی شده است.
دورههای فشرده: تلاش میشود دورههای فشرده دروس عملی آزمایشگاهی در بازه زمانی بین نیمسال دوم و تابستان ارائه شود.
ارائه دروس تخصصی: برخی دروس تخصصی دانشکدهها نیز در صورت موافقت دانشکده و رسیدن به حد نصاب، در نیمسال تابستان ارائه خواهد شد.
تسهیلات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
نصاب واحد درسی: رسیدن واحدهای نیمسال ۴۰۴۲ به زیر حد نصاب، با توجه به حذف یک یا چند درس، بلامانع است.
بلااثر شدن درس مردودی: برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ به بعد و دکتری ورودی ۱۴۰۲ به بعد، در صورتی که تنها یک درس را مردود شده و سپس با نمره قبولی بگذرانند، درس مردودی در کارنامه کلی بلااثر خواهد شد. این قانون برای دفعات تکرار مردودی نیز اعمال میشود. فرم مربوطه در سامانه گلستان موجود است.
حذف درس عملی: کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در صورت تأیید استاد مبنی بر غیبت دانشجو، درس عملی را حذف خواهد کرد.
معرفی به استاد: با درخواست معرفی به استاد برای تنها یک درس باقیمانده دانشجوی کارشناسی ارشد که قبلاً مردود شده و آماده دفاع از پایاننامه است، در صورت عدم ارائه درس توسط دانشکده، موافقت میشود.
افزایش سنوات: کلیه دانشجویان شامل دو ماه افزایش سنوات بدون احتساب در سنوات خواهند شد.
حذف ترم: مشابه مقطع کارشناسی، با تقاضای حذف ترم بدون احتساب سنوات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلایل تخریب منزل مسکونی یا شهادت بستگان درجه اول در جنگ، موافقت به عمل میآید.
این اطلاعیه همچنین تأکید کرده است که در شرایط دیگر نیز دانشجویان میتوانند درخواستها و ادله خود را به کمیته منتخب ارسال کنند تا بررسی گردد. این تسهیلات نافی تسهیلات قبلی در خصوص جنگ ۱۲ روزه و یا ناآرامیهای دیماه نخواهد بود.
