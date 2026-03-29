  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

اطلاعیه ۶ بندی وزارت علوم‌ درباره فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فعالیت امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاعیه ای در ۶ بند صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با عنایت به تداوم تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان و به منظور تداوم فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تصمیمات ذیل برای اجرا به همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغ می‌شود:

۱. ضروی است تداوم امور آموزشی و برگزاری کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در نیمسال جاری از تاریخ ۱۵ فروردین ماه با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

۲. برگزاری کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تا اطلاع بعدی به صورت مجازی خواهد بود. ضروری است تمهیدات لازم توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جهت برگزاری کلاس‌های برخط و اقدامات جبرانی برای دانشجویانی که امکان اتصال به کلاس برخط را ندارند، به‌صورت آفلاین پیش‌بینی شود. همچنین، برای آن دسته از دروس عملی که امکان ارائۀ درس به صورت مجازی وجود ندارد، دانشگاه‌ها متعاقباً برنامه‌ریزی مقتضی را انجام داده و اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند.

۳. جلسات دفاع از پایان‌نامه، رساله و پیشنهادیۀ تحصیلات تکمیلی نیز می‌تواند به‌صورت مجازی برگزار شود. همچنین، زمان دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (خارج از سنوات مجاز) که کمیسیون‌های موارد خاص (دانشگاهی، استانی و مرکزی) زمان دفاع ایشان را تا پایان اسفند ۱۴۰۴ تعیین کرده بود، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

۴. دانشگاه‌ها می‌توانند آزمون جامع مقطع دکتری تخصصی را به‌صورت مجازی برگزار نمایند. ضمن اینکه مطابق شرایط مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۴ آیین نامۀ یکپارچۀ مقررات آموزشی، دانشگاه ها می‌توانند آزمون جامع را برای دانشجویان با معدل ۱۷ و بالاتر جایگزین نمایند.

۵. در مورد دانشجویان در شرف دانش‌آموختگی تسهیلات مقتضی از جمله افزایش دروس معرفی به استاد (مطابق با مصوبات ابلاغی معاونت آموزشی) مورد توجه قرار گیرد.

۶. در مورد فعالیت گروه‌های آموزشی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و سایر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تصمیم لازم متناسب با مقتضیات و شرایط منطقه‌ای، بر اساس نظر کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی انجام می‌شود.

زهرا سیفی

    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      الان یه ماهه دانشگاه آزاد هیچی نگفته برای ماهایی که سه ماهه سایت پژوهشیار برای پیش دفاع بسته شده یعنی ترم پاییز یهو تمام شد حتی نتونستیم پیش دفاع بریم تا بریم برای دفاع رساله. لطفا خبرهارو نشر بدید. که دانشگاه آزاد جوابگو باشه چرا ترم پاییز رفت ولی فقط مهر و آخرا آذر سایت باز بوده برا پیش دفاع دیگه بسته شد ولی قبلا تا بهمن ماه باز باز می‌شد برای پیش دفاع. که اونام تا آخر تیر تمدید کنند برای پیش دفاع و دفاع دکتری و ارشد آزاد. نمیتونن شهریه بدهند که جزو ترم پاییز براشون حساب بشه
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      بهتره که بپرسید از دانشگاه آزاد که چرا سه ماهه سایت پژوهشیار بسته شده برای پیش دفاع و چرا مثل بقیه نمیاد بگه تکلیف دانشجویان دانشگاه آزاد چی میشه بی زحمت بررسی بشه از طرف خبرنگاران شما. که برای دانشگاه آزاد پیش دفاع و دفاع دکتری تمدید بشه چون اینا در آزاد مکمل هم هستند و تمدید پیش دفاع کافی نمی باشد براشون . که دانشجویان آزاد هم مظلوم واقع نشن و تمدید انجام بشه برا ترم پاییز برای پیش دفاع و دفاع ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد ترم یهو رفت براشون
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      خیلی از بچه های دانشگاه های دیگه تکلیف براشون مشخص نیست مثل آزاد که پیش دفاع رو ودفاع رو آخر پاییز پارسال بسته شده دیگه باز نشده. لازمه اونام تمدید بشه بشه جزو ترم قبلی‌ لطفا صدای بچه های دانشگاه آزاد باشید که چون پیش دفاع رو انجام ندید هفته بعد نمی‌تونید دفاع رو در دانشگاه آزاد انجام بدید. چرا از اونا خبری نمیگیرید. که با این پیش دفاع نمیتونن برسن دفاع. تمدید دوتاش لازمه که بپرسید
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      بقیه دانشگاه ها چی میشه این ماه الان چرا نگفتن
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      یه چیزی برای بقیه دانشگاه های دیگه نیست که . اونا هم وجود دارند و منتظرن
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      چی میشه دانشگاه های دیگه
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      واقعا وضعیت آموزش و پرورش و دانشگاه ها اسفبار شده و دانشجویان و دانش آموزان فقط وقت خود را به بطالت میگذرانند یا اگر درسی هم میخوانند اصلا کیفیت ندارد چون مجازی که خیلی سخت وکم برگزار میشود و همه بار افتاده به دوش خود فرد و خانواده اش.
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ممنون میشم یکی توضیح بدهد این چه وضعیه؟! مثلا من دانشجوی سال اول هستم... امسال نهایتا فقط چند ماه در دانشگاه بودم و آن هم زیاد نتیجه ای نداشته حالا هم که همش غیر حضوریه. اصلا نفهمیدیم دانشگاه یعنی چی. اگر این است که به هیچ دردی نمیخورد.
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      دانشجو تحقیق و پژوهش نداره؟ اینترنت رو وصل کنید لطفا
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      خواهشا صدای دانشجویان دانشگاه آزاد باشید از اول دی۱۴۰۴ تا آخر زمستان پارسال سایت پژوهشیار بسته شده دیگه نتونستیم مدارک پیش دفاع رو قرار بدیم تا بریم برای دفاع تو دکتری. تو این شرلیط شهریه ترم امسال رو از کجا بیاریم. نذارید دانشجویان آزاد بهشون ظلم بشه چون تمدید دفاع کافی نیست واقعا. پیش دفاع اصله. فقط دانشگاه آزاد اینطوره اول پیش دفاع بعد دفاع انجام میشه. تمدید دفاع کافی نیست نذارید مظلوم بشن آزادها.که تمدید بشه ترم قبل برای پیش دفاع و دفاع برا اونام
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      این پژوهشیار تو دانشگاه آزاد کلی سنوات رو اضافه آورد برا دانشجوها. کلا این ترم قبل فقط یکی دوبار باز شده اونم هربار دوازده روز. آخه چرا هیشکی پیگیری بچه های دانشگاه آزاد نمیشه. الانم پیش دفاع رو متمرکز شده برای هر دانشکده قبلا تو کل داتشگاه های آزاد بود. ولی چه فایده برا پارسالی ها که باز اگر پیش دفاع و دفاع تمدید نشه باید باز شهریه بدهند آخه از کجا بیارن چرا هیشکی به فکر بچه های دانشگاه آزاد نیس و اینجوری زمانشون تلف میشه و پولشون. حتی نتونستیم زمستان پیش دفاع بریم بسته بود سایت
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      چه خوب میشد بپرسید برای تمدید پیش دفاع و دفاع دانشجویان ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد. هیشکی هم‌پاسخگو نیست که اونایی که ترم قبل شهریه دادند مثل دانشگاه سراسری تا آخر تیر براشون پیش دفاع و دفاع تمدید بشه. چون دفاع تنهایی تمدید کافی نیست و لازمه پیش دفاع هم تمدید بشه ارشد و دکتری چرا این بنده خداها ترم قبل که سایت نصف ترم بسته بود شهریه اضافی بدهند اونام باید تمدید بشه براشون ترم قبل
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      برای بقیه دانشگاه ها چی میشه . این مدت چیزی نگفتن
    • ح IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      در اینجا دیگر دانشگاه ها گفته نشده اونا چه انجام بدهند
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ببینید اینجا اشاره نشده بقیه دانشگاه ها
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ترم قبل که کلاسای ما از ابتدای آبان شروع شد و نهایتا ۱۰ جلسه داشتیم که ۴ تاش آنلاین بود. بسیار بی کیفیت طی شد. کاش تعارف رو کنار میگذاشتن و دلشون برای چند نفری که واقعا برای کسب علم و دانش مسیر دانشگاه رو انتخاب کردن ارزش قایل میشدن. این ترم نهایتا ۸ هفته فرصت برگزاری داره که واقعا هیچی ازش در نمیاد. بخصوص با قطعی اینترنت و عدم امکان انجام کار پژوهشی. تحصیلات تکمیلی، دست کم در مقطع دکتری، با این وضعیت هیچ برآیندی نداره برای دانشجو
    • سارا IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      هیچ سایتی به درستی برای انجام پژوهش پایان نامه باز نمیشه حتی پروپزال رو نمیشه درست انجام داد. ایرانداک رو من یک ماهه نتونستم باز کنم برای همانندجویی. همه چی ایمیل میخواد. از استرس خواب ندارم
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      خدا ازتون نگذره میدونین چه استرسی به خانواده ها و بچه های دانشجو وارد کردین از حال دل کنکوری ها خبر دارین

