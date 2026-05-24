کسری ۴.۳ میلیارد مترمکعبی آب زیرزمینی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح یکشنبه در شورای اداری استان با اشاره به شرایط اقلیمی خراسان جنوبی اظهار داشت: این استان با میانگین بارندگی پایین و تداوم خشکسالی‌های پی‌درپی، یکی از کم‌بارش‌ترین مناطق کشور است که افت سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش روان‌آب‌ها و تبخیر بالا، وضعیت منابع آبی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، در سه دهه اخیر کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی استان بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود و از مجموع ۴۲ دشت استان، ۳۵ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی گفت: جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر در ۳۱ شهر و یک‌هزار و ۷۰ روستای استان تحت پوشش شبکه‌های آبرسانی قرار دارند و میزان پوشش آبرسانی در شهرها ۹۸ درصد و در روستاها ۸۶ درصد است.

توکلی با بیان اینکه پایداری خدمات آبی با چالش‌های جدی مواجه است، ادامه داد: متوسط آب بدون درآمد در استان حدود ۳۸ درصد است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از فرسودگی شبکه، نشت‌ها و مشکلات بهره‌برداری است و کاهش حتی چند درصد از این میزان می‌تواند منجر به صرفه‌جویی میلیون‌ها مترمکعب آب در سال شود.

وی به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: پایش ۴۴ دستگاه اجرایی استان انجام شده و برای ۱۵ دستگاه در زمینه مدیریت مصرف آب اخطار و هشدار صادر شده است. همچنین برخی نشتی‌های داخلی در دستگاه‌ها با همین پایش‌ها شناسایی و رفع شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: در صورت کاهش مصرف نسبت به سال گذشته، مشترکان مشمول حداقل ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بها خواهند شد و نصب تجهیزات کاهنده مصرف نیز تا ۳۰ درصد تخفیف تعرفه‌ای به همراه دارد.

توکلی توسعه استفاده از پساب را از دیگر راهبردهای مهم دانست و تصریح کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند با ظرفیت بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب در سال در حال بهره‌برداری است و طرح‌های توسعه شبکه فاضلاب در سایر شهرهای استان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: عبور از بحران آب در خراسان جنوبی تنها با مدیریت یکپارچه، مشارکت مردم، اصلاح الگوی مصرف و تقویت زیرساخت‌ها ممکن است و سازگاری با کم‌آبی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار استان است.