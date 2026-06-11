  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

نصب رایگان لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکان

نصب رایگان لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکان

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای طرح نصب رایگان تجهیزات کاهنده مصرف آب برای مشترکان خانگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای طرح نصب رایگان تجهیزات کاهنده مصرف آب برای مشترکان خانگی خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب مدیریت مصرف آب، کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری مصرف در بخش خانگی اجرا می‌شود..

امینی با اشاره به بسته‌های تشویقی مدیریت مصرف آب در سال جاری اظهار داشت: مشترکانی که مصرف آب خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، از تخفیف ۲۰ درصدی در قبوض آب بهره‌مند خواهند شد.

او افزود: با توجه به شرایط منابع آبی کشور و ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف، از هفته آینده برای مشترکانی که با هماهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف آب استفاده کنند، تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: بر اساس قانون و مصوبات ابلاغی، مشترکان می‌توانند با تماس با سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ درخواست دریافت تجهیزات کاهنده مصرف آب را ثبت کنند تا کارشناسان شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به نصب رایگان این تجهیزات در محل سکونت آنان اقدام کنند.

امینی ادامه داد: استفاده از این تجهیزات بدون ایجاد اختلال در رفاه مشترکان، می‌تواند تا ۳۰ درصد مصرف آب خانوار را کاهش دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف آب در بسیاری از شهرهای کشور خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار برای حفظ پایداری تأمین آب شرب است و مشارکت شهروندان در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از تنش‌های آبی خواهد داشت.

به گفته امینی اجرای طرح‌های تشویقی و ارائه خدمات رایگان نصب تجهیزات کاهنده مصرف، بخشی از برنامه‌های وزارت نیرو برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های تأمین آب در سراسر کشور است.

کد مطلب 6857207
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها