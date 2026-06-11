نصب رایگان لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای طرح نصب رایگان تجهیزات کاهنده مصرف آب برای مشترکان خانگی خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب مدیریت مصرف آب، کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری مصرف در بخش خانگی اجرا می‌شود..

امینی با اشاره به بسته‌های تشویقی مدیریت مصرف آب در سال جاری اظهار داشت: مشترکانی که مصرف آب خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، از تخفیف ۲۰ درصدی در قبوض آب بهره‌مند خواهند شد.

او افزود: با توجه به شرایط منابع آبی کشور و ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف، از هفته آینده برای مشترکانی که با هماهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف آب استفاده کنند، تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: بر اساس قانون و مصوبات ابلاغی، مشترکان می‌توانند با تماس با سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ درخواست دریافت تجهیزات کاهنده مصرف آب را ثبت کنند تا کارشناسان شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به نصب رایگان این تجهیزات در محل سکونت آنان اقدام کنند.

امینی ادامه داد: استفاده از این تجهیزات بدون ایجاد اختلال در رفاه مشترکان، می‌تواند تا ۳۰ درصد مصرف آب خانوار را کاهش دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف آب در بسیاری از شهرهای کشور خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار برای حفظ پایداری تأمین آب شرب است و مشارکت شهروندان در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از تنش‌های آبی خواهد داشت.

به گفته امینی اجرای طرح‌های تشویقی و ارائه خدمات رایگان نصب تجهیزات کاهنده مصرف، بخشی از برنامه‌های وزارت نیرو برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های تأمین آب در سراسر کشور است.