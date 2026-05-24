به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی موزه‌ها در آموزش غیرمستقیم، اظهار کرد: فعالیت‌های میز گردشگری کودک و نوجوان در خراسان جنوبی با رویکردی هدفمند برای ایجاد پیوند میان نسل نو و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌های متنوعی از جمله نشست‌های کتاب‌خوانی و قصه‌گویی در قالب «باشگاه کتاب‌خوانی موزه عروسک بیرجند» تدارک دیده شده است که نقش مؤثری در آشنایی کودکان با میراث ناملموس و روایت‌های بومی دارد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به جانمایی این موزه در بافت تاریخی شهر، بیان کرد: موزه عروسک صرفاً یک فضای نمایشی نیست، بلکه بستری پویا برای روایتگری فرهنگی و تقویت حس تعلق به میراث محلی است.

وی ادامه داد: در این فضا، کودکان از طریق عروسک‌ها، آیین‌ها، پوشش‌های محلی و افسانه‌های بومی با سبک زندگی گذشتگان ارتباطی مستقیم و ملموس برقرار می‌کنند.

عرب اظهار کرد: میز گردشگری کودک و نوجوان با بهره‌گیری از ظرفیت اماکن تاریخی و فرهنگی، در پی پرورش نسلی آگاه، خلاق و پایبند به هویت ایرانی-اسلامی است.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی و برنامه‌های خلاقانه در موزه عروسک از دیگر اقداماتی است که در همین مسیر اجرا می‌شود.

عرب گفت: این برنامه‌ها علاوه بر ارتقای سواد فرهنگی کودکان، عاملی برای ترغیب خانواده‌ها به بازدید از فضاهای تاریخی است که در نهایت می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی و پایداری این فضاها در خراسان جنوبی منجر شود.