۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

گردشگری کودک در خراسان جنوبی؛ از موزه عروسک تا باشگاه کتاب‌خوانی

بیرجند - معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از تداوم فعالیت‌های «میز گردشگری کودک و نوجوان» با هدف انتقال مفاهیم میراث‌فرهنگی و تقویت هویت بومی در میان نسل جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی موزه‌ها در آموزش غیرمستقیم، اظهار کرد: فعالیت‌های میز گردشگری کودک و نوجوان در خراسان جنوبی با رویکردی هدفمند برای ایجاد پیوند میان نسل نو و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌های متنوعی از جمله نشست‌های کتاب‌خوانی و قصه‌گویی در قالب «باشگاه کتاب‌خوانی موزه عروسک بیرجند» تدارک دیده شده است که نقش مؤثری در آشنایی کودکان با میراث ناملموس و روایت‌های بومی دارد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به جانمایی این موزه در بافت تاریخی شهر، بیان کرد: موزه عروسک صرفاً یک فضای نمایشی نیست، بلکه بستری پویا برای روایتگری فرهنگی و تقویت حس تعلق به میراث محلی است.

وی ادامه داد: در این فضا، کودکان از طریق عروسک‌ها، آیین‌ها، پوشش‌های محلی و افسانه‌های بومی با سبک زندگی گذشتگان ارتباطی مستقیم و ملموس برقرار می‌کنند.

عرب اظهار کرد: میز گردشگری کودک و نوجوان با بهره‌گیری از ظرفیت اماکن تاریخی و فرهنگی، در پی پرورش نسلی آگاه، خلاق و پایبند به هویت ایرانی-اسلامی است.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی و برنامه‌های خلاقانه در موزه عروسک از دیگر اقداماتی است که در همین مسیر اجرا می‌شود.

عرب گفت: این برنامه‌ها علاوه بر ارتقای سواد فرهنگی کودکان، عاملی برای ترغیب خانواده‌ها به بازدید از فضاهای تاریخی است که در نهایت می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی و پایداری این فضاها در خراسان جنوبی منجر شود.

