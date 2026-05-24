نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جنگ رمضان با وجود ارسال فهرست بناهای تاریخی ثبت ملی و جهانی ایران به یونسکو، حدود ۱۴۰ اثر ثبت ملی و چهار اثر ثبت جهانی ایران مورد هجوم رژیم های آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت و به آنها آسیب های وارد شد.

طی مراسمی پیش از ظهر یکشنبه نمایشگاه «ایستاده در غبار» در بردارنده حدود ۳۰ عکس منتخب از بناهای تاریخی ایران آسیب دیده در جنگ رمضان با حضور فرماندار بیرجند، تعدادی از مدیران کل و مسئولان ادارات در نگارخانه سرو میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند افتتاح شد که از سوم تا هفتم خرداد و از ساعت ۸تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۱۹ عصر پذیرای بازدیدکنندگان است.

در بین این آثار ، عکس های از بناهای آسیب دیده در جنگ رمضان بر اثر حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل در نقاط مختلف کشور چون خانه وثوق تهران، مجموعه تاریخی کوهپایه اصفهان، مجموعه جهانی کاخ گلستان و مجموعه تاریخی سعد آباد در تهران، عمارت آصف وزیر سنندج، مجلس سنای قدیم تهران، مدرسه شجره طیبه میناب و.... دیده می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: در جریان جنگ ناجوانمردانه رمضان تعدادی از آثار تاریخی ملی و چهار اثر ثبت جهانی بر اثر هجوم دشمن امریکایی- صهیونی آسیب دیدند.

سید احمد برآبادی تصریح کرد: امروز در آخرین روز هفته میراث فرهنگی و به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر، در نگارخانه سرو میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند حدود ۳۰ عکس از بناهای آسیب دیده در جنگ رمضان به نمایش گذاشته شده است.

وی متذکر شد: در جنگ رمضان آسیب های به بناهای تاریخی حوزه میراث فرهنگی و تأسیسات گردشگری وارد شد، برآبادی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از سوم تا هفتم خرداد پذیرای بازدیدکنندگان است.

فرماندار بیرجند هم با بیان این که در این نمایشگاه تنها گوشه های از جنایات و حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل در حوزه های انسانی، زیرساختی و بناهای تاریخی به نمایشی گذاشته شده است,

گفت: عکس های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه، سندی گویای است که بیانگر آسیب های وارده به بناهای تاریخی ایران در جنگ رمضان است.

علی ناصری تاکید کرد: چون دو رژیم آمریکا و اسرائیل خودشان تاریخ و فرهنگی ندارند، بوی از انسانیت نبرده اند، لذا با همه مظاهر تاریخ، فرهنگ ، تمدن و پیشرفت های ایران جدای از مردم آن، مشکل دارند.

فرماندار بیرجند با اشاره به آرزوی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی تمدن ایرانی، افزود: آمریکا و اسرائیل همانطوری که در طول تاریخ بارها ثابت شده است، باید این آرزوی خود را به گور ببرند.

ناصری تصریح کرد: هر چند در این جنگ شهدای ارزشمندی را تقدیم و خساراتی دیده ایم، اما این موضع هرگز موجب نخواهد شد که حرکت ملت دلیر ایران در مسیر پیشرفت و جهانی شدن متوقف شود.

وی تاثیر گذار ترین عکس موجود در این نمایشگاه را عکسی از مدرسه میناب دانست و اظهار کرد: امیدواریم سازمان های جهانی و افکار عمومی بین المللی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، با مشاهده این جنایات ، جلوی آنها را بگیرند و نگذارند که آنها دوباره تکرار شوند.