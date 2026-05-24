۲ مورد تصرف اراضی ملی در محور هورامان سروآباد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سروآباد صبح یکشنبه در ادامه گشتها و پایشهای میدانی خود در محور هورامان، دو مورد تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی را شناسایی کردند.
این تخلفات در محدوده روستای کماله (ههوارگه گهناو) کشف شده و مأموران پس از بررسی میدانی، نسبت به ثبت مختصات جغرافیایی و مستندسازی کامل محلهای تصرف اقدام کردند.
بر اساس این گزارش، اخطاریههای قانونی برای متخلفان صادر شده و افراد متخلف جهت تکمیل روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان فراخوانده شدند.
یگان حفاظت منابع طبیعی سروآباد اعلام کرد برخورد با هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و شهروندان میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانههای ارتباطی منابع طبیعی گزارش دهند.
نظر شما